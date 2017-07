Confirmaron que la menor de 9 años no está embarazada luego del abuso sexual

“Absolutamente confirmado, no hay embarazo. Biológicamente no se puede confirmar esto hasta pasado un determinado periodo de tiempo. Pero hoy por hoy con los avances científicos podemos confirmar que no existe ningún tipo de embarazo”, así lo afirmó Castor Sánchez, Ministro de Salud.

La menor de 9 años fue abusada pero no está embarazada, como dijo la familia en la jornada del lunes. Esto fue comprobado por un informe médico. Allí, también, se determina que hubo un abuso sexual con acceso carnal y rotura reciente de himen.

El embarazo de la pequeña quedó descartado. Aunque el reciente abuso abre un camino lleno de dudas. Si hubiera sido el único, el que ocurrió en la madrugada del viernes, es muy difícil poder confirmar un embarazo si sólo pasaron 4 días del hecho.

Esta confusión pudo haber ocurrido por los nervios de la mamá, quien al parecer, malinterpretó la información médica. Esto ocurrió cuando le explicaron que le habían administrado la pastilla del día después a la niña.