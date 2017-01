Joven golpeado por rugbiers: aún no pueden tomar acciones contra los agresores

Este martes circuló por redes sociales la denuncia de un padre sanjuanino, que contó que a su hijo lo golpearon y hasta le fracturaron la nariz luego de que intentara defender a su novia del ataque de un grupo de rugbiers mendocinos en Reñaca, Chile. El hombre hizo su descargo por las redes sociales, y denunció el hecho en la Unión Sanjuanina de Rugby.

Según contó a DiarioHuarpe.com el presidente de la liga deportiva, Juan Sansó, aún no pueden tomar acción sobre el caso ya que no hay una denuncia legal realizada. Esto se debe a que en el país vecino no le tomaron la denuncia a Eduardo Jordán, padre de Santiago, según contó Sansó.

“Estamos informándonos sobre el tema, muy preocupados porque este tipo de hechos no deben ocurrir”, dijo Sansó. “No tenemos nada concreto, pero si se comprueba el caso, es el club el que tiene que tomar medidas primero. A los chicos les molesta mucho quedarse sin jugar”, explicó sobre el procedimiento a seguir en estos casos.

El presidente, contó que los agresores fueron identificados como jugadores del Universitario Rugby Club Mendoza por un tercero que los reconoció luego. La Unión Sanjuanina de Rugby ya se contactó con su par de Mendoza, que también está investigando el asunto.

Consultado sobre posibles problemas futuros entre jugadores de distintos clubes, y la rivalidad que incita este tipo de casos, el presidente dijo: “queremos trabajar en cómo prevenir esto”. “Hay que hacer campañas de prevención y educación, y vamos a reforzar la transmisión de nuestros valores, que creemos es lo más importante”, finalizó Sansó.