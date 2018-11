La empleada infiel que robó milanesas trabajará gratis y donará pañales

Fue sorprendida con cinco kilos de milanesas en un local comercial, pero no era cualquier local, era aquel en el que trabajaba hace 7 años y en el que hace 2 meses la galardonaron como la “mejor empleada”. Es lo que le tocó experimentar a Yolanda Godoy, quién hoy recibió la libertad condicional por parte de Flagrancia. Es decir no hubo juicio por el robo y no irá a prisión, pero sí el juez impuso medidas, entre ellas trabajar gratis y donar pañales a una ONG.

Después ser captada por las cámaras de seguridad y de ser detenida con la mercancía, este miércoles sobre las 12, empezó la audiencia en Flagrancia por el delito de tentativa de hurto que le cabía a Yolanda Godoy por intentar llevarse en una mochila cinco kilos de milanesas (en un principio dijeron que eran diez kilos).

El juez decidió darle la suspensión del juicio a prueba porque la mujer había cometido un delito menor en la escala penal y no tenía antecedentes, por lo que no irá a la cárcel, sin embargo impuso algunas medidas a cumplir durante ese periodo.

Godoy deberá trabajar cada viernes dos horas y por un periodo de tres meses en la Municipalidad de Capital de manera gratuita y, además, donar pañales un mes cada tres a la Casa Sahni.

También no podrá tomar alcohol ni estupefacientes entre otras medidas, todo en un tiempo no superior a un año.