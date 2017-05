ADICUS convocó a un nuevo paro para el lunes 29

El lunes 29 del corriente habrá un nuevo paro convocado por ADICUS, el gremio que nuclea a los docentes universitarios, por la falta de respuesta del gobierno nacional en el acuerdo de la paritarias salariales 2017.

Desde el sindicato explicaron que la medida afectará el normal desempeño de la Casa de Altos Estudios y los colegios preuniversitarios por 24 horas, pero no descartaron profundizar las protestas si no existe una respuesta nacional en el corto plazo. “La medida de fuerza es sin asistencia a los lugares de trabajo”, dijo Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS. En este sentido añadió que “desde febrero estamos esperando una resolución y no hay nada”.

Vale recordar que los docentes universitarios rechazaron el 20 por ciento de aumento que ofreció el gobierno nacional al considerar que no es suficiente y piden arriba del 30 por ciento.

Para cerrar hay que decir que, desde la UNSJ, ya anticiparon que existe la posibilidad de acortar los días de vacaciones de invierno o bien estirar el calendario escolar de cara a la finalización del año.