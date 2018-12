Anzor, un experimentado que se suma a la lucha por conducir Rawson

El escenario en Rawson no da tregua y ahora un nuevo nombre para competir por la intendencia aparece. Pero se trata de un hombre de trayectoria en la política aunque con un trabajo detrás del telón. Se trata de Raúl Anzor quien se anota para pelear por la comuna.

En la carrera por la conducción del municipio, Raúl Anzor mostró sus firmes intenciones de ir por la intendencia dentro del espacio que conduce actualmente Sergio Uñac. Es que su partido denominado “Compromiso Social” desde hace algunos años integra el frente Todos que tiene como base al PJ.

Anzor, quien se desempeña desde la gestión anterior hasta la actualidad como asesor del gobernador, expresó que “quiero ser intendente porque he nacido me crié en el departamento. Veo que puedo aportar a que el departamento siga creciendo y desarrollándose. Hay cosas que se podrían haber realizado y no se han concretado”.

Anzor pide terreno en el mismo espacio que actualmente tiene tres potenciales candidatos como García Nieto, Carlos Munisaga y Rubén García, este último del riñón giojista.

Lo que dice el asesor del gobernador, quien de profesión es licenciado en Ciencias Políticas, es que está capacitado para llevar adelante la comuna porque durante años se preparó para eso. “Son legítimas las aspiraciones de todos los candidatos que se quieran presentar, si se hacen listas únicas, no tienen ningún fin las PASO. Gran parte del vecino de Rawson me conoce y la idea es que la otra parte me conozco, que sepan que me preparé para esto, no soy un paracaidista de la política, llevo 25 años trabajando en esto”, contó.