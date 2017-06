Para Clarín, la pelea de Uñac y Gioja podría romper el peronismo local

La ciudad de San Juan amaneció hace unas semanas con unas pintadas con la leyenda “Uñac Traidor”, en referencia al gobernador Sergio Uñac. “No tengo las manos con aerosol”, salió a despegarse enseguida José Luis Gioja, el ex gobernador de esa provincia cuyana y actual titular del PJ a nivel nacional.

El punto es que Uñac está ahora enfrentado con lo que podría considerarse su padre político: fue vicegobernador de Gioja en el período 2011-2015. Dato adicional: su hermano mayor, Rubén Uñac, fue el vicegobernador de Gioja en su mandato anterior, entre 2007 y 2011.

La tensión entre ambos sectores hoy pasa por una cuestión bien concreta. ¿Quién va a encabezar la boleta de candidatos a Senadores por el oficialismo sanjuanino? Gioja quiere ese lugar para él, pero el gobernador pretende el puesto para su hermano Rubén.

En el campamento del giojismo dicen que están trabajando para la unidad. “Y si no, iremos a internas”, se atajan. La paradoja es que desde la conducción del PJ, Gioja busca la unidad partidaria, algo que hoy por hoy asoma improbable en su pago chico.

En el oficialismo sanjuanino ya dicen directamente que es poco probable que haya unidad. “Hoy el presidente del PJ de San Juan es Uñac. Por tradición, le corresponde elegir a las personas que le van a responder en el Congreso Nacional”, argumentan.

Lo que asoma es lo que podría llamarse un intento de parricidio político. El trasfondo es obvio: el que se imponga en esta pulseada probablemente sea el candidato a gobernador de San Juan en 2019.

Pero hay otra cuestión. Cerca del ex gobernador dicen que la Casa Rosada no lo quiere a Gioja en el Senado porque tiene un perfil propio y no está alineado con su gobernador. En otras palabras: Uñac podría acordar algo con el Gobierno y su senador no cumplirlo.

“Yo soy terminal de los sanjuaninos y de mis convicciones”, repite Gioja en privado, con lo que confirmaría los supuestos temores de la Casa Rosada

En la gobernación sanjuanina plantean: “La provincia necesita un senador que se comporte acorde a la línea del pensamiento del gobernador, no uno que continuamente critica al Gobierno Nacional y que hasta acompaña un pedido de juicio político al Presidente”.

En caso de que no haya acuerdo, se abrirían dos escenarios. Uno es que ambos se enfrenten en las primarias. ¿Cuál de los dos iría por afuera del pejota?

En ese caso, aún no se sabe con quién jugaría el kirchnerismo puro, cuyo referente es el senador Ruperto Godoy. “Lo prioritario es la unidad. Necesitamos ganar para ponerle un límite al Gobierno Nacional”, dice Godoy.

El otro escenario podría ser más inquietante para la Casa Rosada: que vaya cada uno por su lado en las generales. Así, uno podría quedarse con los dos senadores de la mayoría y el otro con el que le corresponde a la primera minoría.

Pero también podría suceder que alguno de los dos se quede con las manos vacías. Es que otro que participará de la pelea electoral es Roberto Basualdo, quien buscará renovar su banca probablemente bajo el sello “Cambiemos San Juan”. Basualdo es un firme aliado de Mauricio Macri.

La Casa Rosada no se va a quedar de brazos cruzados. Es que de ninguna manera se puede dar el lujo de perder a un senador. Por eso, seguramente jugará a fondo también en la pelea sanjuanina.

