Cristina Fernández: “En Argentina no hay Estado de derecho”

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, brindó una entrevista en la que se refirió a distintos temas de la agenda política como las críticas por el memorándum con Irán, la muerte de Alberto Nisman, el caso de Santiago Maldonado, entre otros.

Las declaraciones de Cristina se produjeron durante un diálogo con el periodista Luis Novaresio para Infobae. Es una de las pocas entrevistas que brinda la ex mandataria, reacia a contestar preguntas tanto durante sus mandatos como después de la derrota del kirchnerismo en 2015. Cuando se le consultó por qué había accedido a hablar, contestó: “En muchas cosas están en las antípodas de lo que pienso. Me parece que eso es bueno para ambos. No es un cambio en mí”.

“Tenemos que ser realistas”, siguió. “Cuando me tocó ser presidente me tocaron momentos muy difíciles. Cuando te ponen una palabra fuera de contexto. Cualquier frase o palabra impacta en el país. Tenés que ser más cuidadoso. Hubo periodismo de guerra en varios sectores y aún los hay”, dijo.

Nisman

Una de las primeras preguntas que contestó fue sobre el caso de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el caso AMIA y apareció muerto en su casa en enero de 2015 antes de defender ante el Congreso una denuncia en contra de Cristina Kirchner: Se le consultó sobre su hipótesis sobre el caso: “Siempre mencioné la posibilidad de que la muerte no fuera voluntaria. Hay cuatro o cinco hechos. Se conoce el arma, se conoce quién se la dio, se sabe que fue la última persona que lo vio, además tenía una cuenta en el exterior con el fiscal. Esta persona era un furibundo opositor a mi Gobierno. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta. Hubo una utilización de todo esto para generar sospecha sobre el Gobierno y sobre mi persona”. Y siguió: “Todos saben que es un inmenso disparate que mi Gobierno montó la escena en la casa de Nisman. Hicieron venir al fiscal desde Europa en vacaciones para una denuncia sin pie ni cabeza”.

Memorándum

Acerca del memorándum de entendimiento con Irán dijo: “Era el único instrumento para lograr que declararan los acusados y empezar a destrabar el tema para conocer la verdad. Fue lo que debimos hacer para lograr memoria, verdad y justicia. En la Corte no sabemos qué se investigó sobre la embajada. Esta causa se había convertido en un tablero de ajedrez político nacional e internacional. Lo dije en la causa como testigo en el 2003. El gobierno de Néstor y el mío, fuimos los que mencionamos en la ONU a Irán”, dijo.

En el mismo sentido siguió: “Es un acuerdo entre dos países en base a las facultades de las autoridades de los dos países. Es un acto no judiciable, ni de guerra. Entiendo que quieran forzar las cosas. Pero realmente, ¿traición a la patria? Eso forma parte de persecución judicial. Me parece un disparate. Creo que el único antes de mí en ser acusado de eso fue Juan Domingo Perón”.

Maldonado

También planteó un paralelo entre su reacción ante la muerte de Nisman y la del gobierno de Mauricio Macri tras la desaparición de Santiago Maldonado: “Cuando sucedió lo del fiscal Nisman, hablé por cadena nacional para el país. Es inconcebible que el presidente no hable ante una situación que conmueve al país. Puse a disposición de la Justicia todas las fuerzas del Estado. Creo que el actual presidente debería hacer lo mismo con el caso de Maldonado”.

“Acá no hay Estado de Derecho”

La exmandataria también cuestionó al Gobierno y comparó la situación del país con la de Venezuela, en crisis bajo el mandato de quien fue su aliado, Nicolás Maduro: “Creo que la democracia está en emergencia en toda América latina. En Venezuela hay presos políticos: sí. En la Argentina también, con Milagro Sala. Hay una mesa judicial que integra el Presidente con el Jefe de Gabinete, el Ministro de Justicia y otro abogado del Gobierno”.

En el mismo sentido se refirió a los movimientos en el Consejo de la Magistratura: “Se secuestró el juramento de un senador opositor para llegar a una mayoría ficticia. Maduro echó a la Procuradora General y acá quieren hacer lo mismo. Posiblemente esté muy cuestionado el Estado de Derecho en Venezuela. No puede ser que lo que allá nos parece una persecución política, acá no lo sea. Acá no hay estado de derecho, en Venezuela tampoco”, dijo.

Y siguió: “Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie dice nada, ni se hace cargo. No tenemos una justicia imparcial, ni confiable. Yo creo eso”, sostuvo.

“Hicieron todo a la inversa”

La expresidenta cuestionó al gobierno de Macri en términos económicos: “No solucionó ningún problema sino que los agravó”.

“Dijeron que iban a cambiar todo lo malo y dejar lo bueno, hicieron todo a la inversa. En el conurbano nos costó bajar la desocupación durante todo un período de gobierno, en el 2008, a 9,2, la primera de un dígito. En un año y medio volvimos a dos dígitos, estamos en 11,9”, dijo. “El déficit fiscal, tanto el primario como el financiero son superiores, la inflación es superior”.

De Vido

Cuando se le preguntó a Cristina si volvería a nombrar a Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación [ocupó esa cartera durante 12 años y se encuentra investigado en distintas causas por el desvío de fondos para obras públicas], Cristina contestó: “Si digo que sí, mañana tenemos un titular, si digo que no, lo condeno. No condeno a nadie, esto de condenar a priori a la gente […] no puede ser sometido un juicio hasta que no sea condenado. Me parece que es una hipótesis que no tiene sentido.

La derrota de 2015

Se perdió por muy poco en 2015. Teniendo en cuenta dos cosas. Veníamos de un proceso político que teníamos 3 períodos, con el desgaste que implica y un ataque mediático formidable sobre nuestra propuesta. Si hubieran dicho vamos a aumentar las tarifas, vos crees que los hubieran votado? Negaron que iba a haber devaluación, tarifazo, nadie iba a pagar Ganancias, nadie iba a ser echado, por eso ganaron las elecciones.

