Julio Tito Montaña fue citado a indagatoria por el Caso Odebrecht

Durante la jornada del viernes el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a 49 acusados por presuntas coimas en el soterramiento del Sarmiento.

Entre los citados se encuentra el sanjuanino Julio Tito Montaña, quien fue director de Tránsito y Transporte de la provincia.

Por el lado de los ex funcionarios públicos fueron citados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; su segundo Roberto Baratta; y el ex secretario de Obra Pública José López.

También están los ex integrantes del Ministerio de Planificación Pablo Emilio Campi, director general de Asuntos Jurídicos; Rafael Enrique Llorens, subsecretario Legal; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vázquez.

En la lista figuran Carlos Guillermo Astudillo, Emilio Javier Alzaga y Nelson Ariel Lucentini, representantes de la Secretaría de Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación conformado para la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; y Hugo Marcelo Vallone, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité.

Martínez de Giorgi además incluyó a Hugo Martínez, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité de Evaluación; Graciela Cavazza, directora de Planificación de Transporte Ferroviario; Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Horacio Faggiani, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación; y Carlos Retuerto Castaño, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación.

Fernando Cortes, gerente de Concesiones Ferroviarias; Osvaldo Biset, subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación; Yolanda Eggink, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; Valeria Pomodoro, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; y Enrique María Filgueira, subsecretario Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, también fueron citados.

Por IECSA: Angelo Antonio Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Javier Sánchez Caballero, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, y Alejandra María Kademian.

Por Odebrecht: Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Flavio Bento da Faria, Alenxandre Assaf Abo Assali, Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luiz Antonio Mameri, Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Da Silva y Ricardo Vieira.