Los diputados defendieron el canje de pasajes en el Congreso Nacional

El polémico sistema de canjes de pasajes, aéreos y terrestres, que tiene el Congreso de la Nación continúa dejando tela para cortar. Luego de la publicación que realizó DIARIO HUARPE sobre el dinero en efectivo que reciben los diputados sanjuaninos por los tickets que no utilizan, sólo cuatro dieron la cara y salieron a defender la modalidad que rige en la Cámara Baja. Eduardo Cáceres, José Luis Gioja, Walberto Allende y Daniela Castro fueron los legisladores que hablaron del tema. Graciela Caselles y Florencia Peñaloza fueron imposibles de localizar.

Hay que recordar que la presidenta del Partido Bloquista fue la que más canjeó pasajes llegando a los $291.180. Cáceres quedó segundo con $148.250 y el tercer lugar del podio fue para la dirigente camionera que se alzó con $56.355. Los diputados reciben por mes 20 pasajes aéreos y el mismo número en boletos de colectivo. En cualquier caso pueden usarse para todo destino nacional.

El representante del PRO en San Juan expresó que “yo quedé segundo pero con el computo de 365 días. Allende estuvo únicamente 20 días. En esto no hay alternativa o lo gastas o te dan el valor de los pasajes. Cuando uno no gasta los pasajes le ahorras dinero al Estado. Si yo uso los pasajes o los otorgo a la gente, el Congreso le paga a Aerolíneas Argentinas el valor del mercado que tienen los pasajes. Hoy ese valor oscila entre los $4 mil y $7 mil”. Y reiteró “cuando no los usas le ahorras al Estado. Nosotros no pedimos el dinero, esto es parte del sueldo que tiene el diputado”.

La Cámara abona por cada uno de los boletos aéreos $1.350 y $650 por cada pasaje terrestre.

Del tema también opinó José Luis Gioja. El presidente del PJ nacional, quien canjeó pasajes por $14.300, contestó que “soy quien menos canje ha realizado. Jamás pedí un canje. No soy juez para opinar si esto está bien o no. Yo generalmente, habiendo sido legislador nacional por 17 años, muy pocas veces he cambiado los pasajes. Siempre los usé o normalmente se los doy a la gente que me los pide por cuestiones de salud y demás. Muchas veces tenemos que ayudar con pasajes y utilizamos estos o bien te metes la mano al bolsillo y los pagas”.

En la misma sintonía opinó Walberto Allende, el exministro de Desarrollo Humano canjeó boletos por $22.600. En la ocasión explicó que el desembolso del dinero por los pasajes fue automático. “No hubo ninguna gestión administrativa. Muchos de los pasajes los terminamos dando a la gente que nos pide por cuestiones de salud. Los pasajes van para eso”.

Daniela Castro sentenció sobre el tema “yo doy todos los pasajes que nos dan. Tengo un registro pormenorizado de las personas e instituciones que ayudamos con pasajes. No viene a la política a llenarme de plata, viene a trabajar por la gente. Yo si pedí el canje de esos boletos que son de los meses enero, febrero y julio que casi no viajamos”. Castro sí reconoció que hasta el año pasado debería realizarse la gestión para cobrarlo. Situación que cambió para el presente año legislativo.

Cáceres pidió acceso a la información pública en San Juan

El diputado del PRO celebró la publicación de los datos sobre los canjes de pasajes al decir que “esto es gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública que fomentó el presidente Mauricio Macri. Esto es muy bueno para que la gente vea todo”. En el mismo sentido Cáceres añadió “el presidente pidió que esta ley esté acá en San Juan. Sería muy bueno que San Juan se adhiriera. Sería la forma para conocer los números reales de cuánto costó la Fiesta Nacional del Sol por ejemplo. Y muchas cuestiones más que nadie conocer”.