Uñac confirmó que las PASO no serán el 24 de marzo

A través de las redes sociales el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó que las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) no se realizarán el 24 de marzo ya que en esa fecha se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia.

El primer mandatario sanjuanino no confirmó que día se llevarán a cabo los comicios, pero se cree que se realizarán el 31 de marzo.

No hay aún decreto que fije fecha de elecciones en San Juan, no obstante, quiero darles la tranquilidad de que los comicios NO se realizarán en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día en el que honraremos, como corresponde, a las víctimas de la dictadura.

— Sergio Uñac (@sergiounac) 6 de noviembre de 2018