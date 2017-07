UNSJ: el paro de ADICUS afectó casi el 50% de la toma de exámenes  

El pasado 30 de junio el gremio ADICUS oficializó una medida de fuerza que incluía la no toma de exámenes en todas las facultades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y los colegios preuniversitarios. Esta acción comenzó ayer y, en su primera jornada, perjudicó casi el 50% de las mesas de exámenes, según dijo el secretario académico Jorge Pikenjay. En este sentido también añadió que están evaluando, en conjunto con padres, alumnos y docentes, diferentes alternativas para evitar que la medida continúe perjudicando el normal desempeño de las clases.

“Estamos debatiendo con todos los sectores de la universidad esta situación que estamos atravesando. En la primera jornada de protesta se afectó el 40% de la toma de exámenes en todas las facultades. Es un número que no gusta y preocupa”, dijo Pikenjay. También aclaró que esta situación no tuvo acatamiento en los colegios preuniversitarios, ya que los exámenes se toman al regreso de las vacaciones de invierno. “Hay cátedras enteras que se han plegado a la medida, pero en promedio podemos decir que la no toma de exámenes rondó el 40%”.

Sobre cómo puede afectar esta medida en los colegios preuniversitarios, Pikenjay, sentenció que “hoy es una medida que no tiene injerencia, pero de continuar será un grave problema luego del receso. Estamos tratando de no tomar ninguna medida por ahora hasta esperar que pueda pasar. Hoy sería muy imprudente decir algo, ya que no existe ninguna declaración de paro ilegal”.

Hay que recordar que esta decisión fue sellada luego de que en la última Mesa Paritaria, el Ministerio de Educación de la Nación mantuviera la propuesta salarial para el 2017 de un 4% a partir de marzo, 6% desde junio, 6% en septiembre, 6% en diciembre y un 2% más de jerarquización a partir del mismo mes.