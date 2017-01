Lobesia Botrana: suspendieron aplicaciones aéreas por no dar resultado

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, dispuso la suspensión de las aplicaciones aéreas contra la Lobesia Botrana por no dar resultado efectivo contra la plaga. Es por eso que la decisión será continuar con el trabajo terrestre para finalizar sin sobresaltos la temporada.

“Hicimos diferentes ensayos en parrales y viñas determinando que la aplicación área no era efectivo. No hay que olvidarse que la larva se encuentra en el racimo y la solución liquida, por las características de la planta, no llegaba del todo bien. Es por esto que decidimos suspender esta forma de aplicación”, dijo el ingeniero Diego Molina, director de Sanidad Vegetal y especialista en cuidado vegetal.

El funcionario contó además que “no suspender la aplicación aérea era gastar producto y capital. En la planta, a esta altura, ya hay mucho verde y esto nos dificultaba la aplicación”.

A pesar de esto, desde Sanidad Vegetal, se continúa el trabajo terrestre para combatir la Lobesia Botrana, sobre todo en la zona sur de San Juan, y continuar así con la plaga bajo control.