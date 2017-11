El conductor Víctor Hugo Morales fue despedido de C5N

A través de Twitter, el conductor urguayo contó lo desvincularon del canal C5N perteneciente al Grupo Indalo. Además, calificó este hecho como algo “previsible”.

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!

