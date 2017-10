La macabra broma de Kit Harington a su prometida Rose Leslie que casi le cuesta su matrimonio

Parece que al actor británico Kit Harrington, Jon Snow de Games of Thrones, se divierte perpetuando chistes pesados a su personas más cercanas. Pero una broma de muy mal gusto le terminó jugando una mala pasada con su futura esposa, Rose Leslie, que interpretaba a Ygritte en la serie de HBO.

Harrington acudió como invitado especial al programa de entrevistas The Jonathan Ross Show, y enseñó un video con la broma más cruel que ha hecho en su vida, dirigida a su prometida.

El intérprete metió en la nevera de la casa que comparte con su pareja una réplica exacta de su propia cabeza, tras lo cual se escondió para grabar la reacción de Leslie.

“Después de ver la cabeza, ella se puso a llorar histérica. No me salió bien”, comentó el actor mientras mostraban las imágenes de su novia en pleno ataque de pánico. “Me dijo que si volvía a hacerlo, me dejaría”, dijo riendo.

La pareja —que se conoció en el set de la popular serie de HBO—, llevan saliendo desde 2012. Se comprometieron el pasado septiembre y lo anunciaron a través del diario Times.

Días atrás se conoció que Harrington pidió un día libre para que todo el elenco del programa pueda asistir a la boda. En estos momentos están en pleno rodaje de la octava y última temporada del show, que contará con ocho episodios.