Pico Mónaco habló de su crisis con Pampita y afirmó que están en un mal momento

Desde hace varios días están los rumores de que Pampita y Pico Mónaco se encuentran pasando una crisis de pareja. Además, se decía que Sol Pérez sería la tercera en discordia. Luego de todos estos hechos, el ex tenista decidió hablar y aclarar todo.

“¿Es verdad que estás en una crisis, una pelea?”, le preguntó el movilero de Implacables. “Sí, lo dije en el programa, pero como cualquier pareja que está pasando un mal momento a final de año. Pero nada, tranquilo, preferimos resolverlo todo puertas adentro, no vamos a exteriorizar nada. Sinceramente no quiero entrar en detalles, esperemos que todo se solucione, que tenga un final mejor, pero lo que sí vale aclarar es que no hay terceros ni terceras en discordia, no existe nada”, afirmó Mónaco.

“Te vuelvo a repetir, no hay terceros en discordia. Somos una pareja súper expuesta, pasa algo y retumba en todos lados pero como le puede pasar a cualquier pareja. Sinceramente, preferimos resolver todo puertas adentro, espero que me entiendan”, concluyó Pico.

“Como es nuestro programa, se están diciendo muchas cosas. Nada, mi deber es decir que como cualquier pareja tal vez con Caro estamos teniendo algún momento malo pero, lo que sí vale aclarar, es que no hay ninguna tercera en discordia, ningún tercero en discordia. Nada, simplemente eso, vengo acá a divertirme, a que ustedes se diviertan, y a dar lo mejor que tengo”, afirmó muy seguro.

Fuente: Infobae.