El periodista Roberto Navarro y la mediática Amalia Granata tuvieron un cruce inesperado en Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé.

Luego de que Kusnetzoff llamara a sus invitados a dar un paso al frente “si se han sentido difamados o acusados por los medios”, Navarro y Granata se acercaron al conductor. Ambos mencionaron momentos en que su vida personal había sido expuesta en los medios y que habían sido víctimas difamación o acoso.

Ante una nueva pregunta del conductor, Navarro negó haberse “pasado dando información” sobre alguna persona, ante lo que Granata hizo una mueca y afirmó que el periodista había difamado y acusado personalmente a su amigo, Álvaro Zicarelli.

“No, he dicho la verdad, pero eso es político, no es personal”, afirmó Navarro. Granata respondió: “¿Cómo no es personal? Hablaste de él. Es personal, decir que una persona vende mujeres, que es narcotraficante”. El periodista siguió la discusión y dijo que “estás inventando. ¿Cómo voy a decir eso? Jamás dije eso de nadie”.

“Estás mintiendo. Estás diciendo algo que no ocurrió. Saquémonos las caretas. Vos también has difamado muchas veces en tu programa”, respondió la mediática.

Además, Granata recalcó que el periodista no se ha presentado a las audiencias del juicio al que ha sido citado. Al respecto, Navarro respondió: “No voy a audiencias. Me hicieron juicio Lanata, Majul, Zicarelli, Michetti. Tengo juicios por cuatro o cinco millones de pesos cada uno. Quieren vaciarme, quieren sacarme plata, quieren destruir la pyme que tengo”.