Cerca de 1,5 millones de personas viajaron por el país en el fin de semana largo, pero el impacto económico cayó por la menor estadía. El grueso de los viajantes circuló por distintos destinos turísticos de Argentina durante el reciente fin de semana largo, lo que significó un crecimiento del 3,5% en la cantidad de viajeros respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, la menor duración de las estadías provocó que el impacto económico total sufriera una caída real del 2,2% en comparación con 2025, alcanzando un desembolso directo global de $313.610 millones.

El informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisó que la variable determinante para este balance financiero fue la contracción del tiempo de permanencia. La estadía promedio cayó de 2 a 1,8 días —un descenso interanual del 10%—, condicionando la facturación final de los prestadores del sector.

Esta dinámica se dio en un contexto marcado por presupuestos familiares ajustados, donde los visitantes optaron por "viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas".

A pesar de la reducción en los días de hospedaje, el gasto medio diario por persona ascendió a $116.900, lo que representó un incremento real del 5% frente al año pasado, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%. De este modo, la tendencia hacia escapadas breves permitió aprovechar el feriado sin extender los costos, impactando en la facturación global.

Contextos dispares según la región

A nivel geográfico, el comportamiento turístico exhibió realidades dispares según los eventos locales y la consolidación de cada destino. En Córdoba, alcanzó un nivel de ocupación de entre el 80% y el 88%, con la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano como su principal motor.

En Tucumán, impulsado por la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas, registró picos del 99% de reservas en localidades como San Javier, Monteros y Tafí Viejo. Por su parte, Santa Fe, promedió más de un 78% de ocupación en toda la provincia y un 85% en su capital gracias a la convocatoria del Harlem Festival, generando un impacto económico provincial de $21.759 millones.

En Buenos Aires y CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió a más de 120.000 turistas, con una ocupación del 80% e ingresos directos por $37.000 millones.

En Mar del Plata y la Costa Atlántica, las reservas iniciales, que se ubicaban entre el 45% y el 50%, crecieron sobre la fecha con contrataciones de último momento.

En Patagonia y Cuyo: Bariloche (Río Negro) y Puerto Madryn (Chubut) registraron un 80% de ocupación, mientras que Mendoza alcanzó un promedio del 83% sustentado en sus circuitos enoturísticos y de montaña.

Destinos con menor movimiento: En contraste con los grandes polos, plazas como Posadas (Misiones), con un 26,7%, y la provincia del Chaco, con un promedio del 40%, mostraron un flujo de visitantes más moderado durante el feriado.