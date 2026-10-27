11 empresas aéreas llegaron a San Juan para negociar nuevas rutas

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte encabezó la apertura de las jornadas, que se desarrollan en la provincia con la participación de CEOs y representantes de compañías nacionales e internacionales. El objetivo es avanzar en nuevas rutas, incrementar las frecuencias de vuelo y fortalecer la conexión de San Juan con otros destinos del país y del mundo.

El acto inaugural se realizó en el Salón Cruce de los Andes y estuvo encabezado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. También participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Entre las empresas y aerolíneas presentes se encuentran Aerolíneas Argentinas, GOL Linhas Aéreas, Flybondi, Plus Ultra, American Jet, Royal Class, Connect Air, Humming Airways y JetSMART, además de representantes de Aviacionline y Aeropuertos Argentina. La organización del encuentro está a cargo de San Juan Bureau, Applause y KL Group.

Durante la apertura, Romero destacó el crecimiento de la actividad turística y las perspectivas para los próximos años. Según los datos presentados por el funcionario, durante 2025 la provincia recibió 372.550 arribos y la proyección para finales de 2026 alcanza los 409.805. La estimación representa un incremento interanual del 10%.

El ministro también hizo hincapié en el turismo de reuniones. En ese sentido, señaló que San Juan logró captar más de 20 congresos y eventos durante el último año a través del Buró de Eventos y Convenciones, lo que ubicó a la provincia en el séptimo lugar del país en producción de eventos y convenciones.

Rondas de negocios y análisis de nuevas conexiones

Los representantes de las compañías llegaron a San Juan el lunes 26 de octubre. Durante esa jornada realizaron un recorrido técnico por el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y visitaron el Teatro del Bicentenario, donde asistieron a una función de la ópera La Traviata.

La agenda continuará este martes por la tarde con rondas de negocios y mesas de trabajo bilaterales entre autoridades provinciales y representantes de las aerolíneas. Las reuniones apuntan a evaluar propuestas comerciales, identificar demanda de transporte aéreo que no está cubierta y establecer alianzas estratégicas.

El encuentro busca vincular las posibilidades del mercado aerocomercial con las necesidades de los sectores turístico, minero y productivo. A partir de ese intercambio, la provincia pretende avanzar en alternativas que permitan ampliar su conectividad y facilitar el movimiento de visitantes, empresarios y trabajadores.