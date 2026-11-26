Unas 140 familias que viven en un asentamiento en Las Chacritas, 9 de Julio, atraviesan horas de angustia, viviendas anegadas y pérdidas materiales tras las lluvias registradas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 26 de noviembre. Además, temen que los problemas ocasionados se agraven con el riesgo de nuevas precipitaciones para esta jornada.

El móvil de DIARIO HUARPE estuvo presente en la zona afectada y pudo corroborarse que el acceso al sector, evidencia las dificultades del terreno: el asfalto llega solo hasta un tramo y las calles de tierra quedan complicadas tras las precipitaciones, al punto de que incluso el vehículo utilizado para cubrir el lugar quedó enterrado al intentar ingresar por un sector de tierra y debió buscarse un acceso a pie.

Testimonios de los vecinos

Durante la recorrida en el lugar, una de las vecinas entrevistadas —referida como Doña Nina— resumió el cansancio de quienes habitan esa zona del loteo y apuntó contra promesas incumplidas de gestiones anteriores y actuales.

"Acá lo que pasa siempre, hace 9 años que nosotros vivimos de este lado del asentamiento, han pasado tres intendentes, el tercero nos dijo que nos iba a ayudar para el relleno de las calles, iba a ser cooperativa. Vino a pedir votos, vino a decir que les iba a dar trabajo a los muchachos, que acá se iba a poder tener la tenencia de los lotes, que iba a ayudar con todo esto y no lo cumplió. Ganó las elecciones, se hizo el b... y no vino más".

Según relatan los vecinos, la lluvia registrada en esta oportunidad fue la primera de la temporada, pero advirtieron que en episodios anteriores el barro y el agua vuelven prácticamente imposible el tránsito cotidiano y el ingreso de vehículos de emergencia.

"Pasa que llueve, ahora no es nada, porque esta es la primera lluvia. Pero anteriores veces no se puede pisar, no pueden entrar autos, no pueden entrar nada, ni las ambulancias ni nada. Nos hemos hecho notar varias veces pero no nos dan una solución".

A las dificultades de transitar por las calles, se suma la falta de precisiones sobre la situación dominial de los terrenos, un punto que los habitantes señalan como argumento para dilatar respuestas, pese a que aseguran que el predio no estaba cerrado ni existe denuncia de desalojo.

"No nos hacen llegar a los dueños tampoco del lugar porque dicen que es privado, pero esto no estaba cerrado. Dicen que tienen una deuda los dueños de acá y no dan la cara, entonces por eso no nos han sacado porque no hay denuncia. Pero el intendente vino, hizo una reunión acá, todo dijo y prometió un montón de cosas y no las cumplió y nosotros estamos cansados porque llega la lluvia".

En el asentamiento predominan las construcciones precarias —muchas levantadas como ranchos donde el agua se filtra con facilidad—, aunque quienes tienen viviendas de material tampoco quedan exentos cuando el agua de la calle avanza hacia el interior.

"Como verás muchos de acá casi todos son ranchitos. Se les llueve todo, los niños no pueden ir a la escuela. Hay mucha situación vulnerable acá y no hay solución. Anoche varios la pasaron mal. Yo tengo más o menos hecho de material, pero igual se me mete el agua para adentro porque las calles se inundan y se te mete todo para adentro", dijo la señora.

Frente a ese escenario, los residentes remarcaron que no exigen obras complejas de inmediato, sino intervenciones básicas que permitan circular, asistir a los chicos y garantizar el paso ante urgencias médicas.

"Eso buscamos, una solución que nos puedan venir a brindar, que hagan cuneta aunque sea con las máquinas. No pedimos que asfalten, no pedimos nada de eso, solamente relleno para que los niños puedan salir, para que si hay alguna emergencia pueda funcionar las calles".

La vecina entrevistada precisó que en el loteo del asentamiento viven alrededor de 140 familias y alertó sobre el impacto directo que tienen los anegamientos en chicos con discapacidad, personas enfermas y adultos mayores, además de denunciar la negativa de ayuda cuando van a pedir nailon. "Hay niños discapacitados, hay familias que tienen problemas de enfermedades y personas mayores. Es una pena que no nos den una solución, no nos ayudan en nada".

Más allá del ingreso generalizado de agua en las casas, otra vecina que tomó la palabra frente a cámara expuso los daños sufridos en su vivienda y la preocupación ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas durante la noche, teniendo a su cargo un bebé de cuatro meses.

"Se me ha caído la pared de mi casa y me encuentro ahora vallando para esta noche que se dice que se viene más fuerte. He intentado pedir nailon, no hay solución, no me quieren dar una mano. Tengo un bebé de 4 meses. Imagínese toda el agua que me ha entrado anoche, tengo la cama mojada, he perdido televisión, la he pasado muy mal".

Ante la falta de respuestas rápidas del municipio, los vecinos indicaron que evaluaban organizarse entre sí para sobrellevar el resto de la jornada. Dijeron que el personal del Ministerio de Desarrollo Humano registró datos y prometió asistencia pero aseguraron, nunca se concretó.

"Nosotros teníamos pensado de tratar de colaborarnos entre nosotros porque ya que no tenemos la solución del municipio. Pedimos anteriormente cuando pasó las lluvias anteriores, nos anotaron, nos dijeron que nos iban a dar la ayuda y nunca llegaron y ni se acercaron a ver la situación de cada uno".

Finalmente, el grupo de vecinos reiteraron el pedido urgente de materiales como nylon, tierra, ripio y apertura de cunetas y desagües. "Que nos ayuden con las calles, es lo que más queremos, necesitamos más atención porque este asentamiento está borrado del mapa", dijo la entrevistada.