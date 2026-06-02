En las dependencias del Ministerio de Minería, dentro del Centro Cívico, hubo una visita de estudiantes preuniversitarios de la UNSJ que sirvió para conocer cómo funciona el sistema burocrático y del Derecho Minero en la provincia.

La actividad, en el contexto de la materia Derecho de los Recursos Naturales, donde uno de los bloques centrales es el régimen minero, la propuesta apunta a que los alumnos puedan recorrer, de primera mano, el circuito administrativo que atraviesa un proyecto: desde el inicio de un expediente hasta su desarrollo dentro del sistema.

Durante la jornada, los estudiantes fueron recibidos por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y el director de Despacho Legal Minero, Leandro Bazán. El grupo de alumnos fue acompañado por la titular de la cátedra, Andrea Salas, junto al docente Luis Sotomayor, y egresadas adscriptas a la cátedra.

Del aula al expediente

No es una práctica nueva. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza esta experiencia, que ya se instaló como una instancia concreta de formación para los futuros profesionales.

El valor de la visita está en ese cruce entre teoría y práctica. Los estudiantes no solo abordan la normativa en clase, sino que pueden ver cómo se aplica en situaciones reales, cómo se gestionan los expedientes y qué roles intervienen en cada etapa.

En ese recorrido, también aparece algo que no siempre se ve desde lo académico: la interacción entre el sector público y el desarrollo de la actividad minera.

Con este tipo de iniciativas, el Ministerio abre sus puertas a la formación, en una dinámica que permite acercar la gestión pública a quienes, en pocos años, van a formar parte del sistema.

