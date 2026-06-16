El asado argentino se convirtió en uno de los protagonistas del primer banderazo de la Selección en Kansas, Estados Unidos. Durante la celebración de los hinchas, se vendieron sánguches de carne a 15 dólares y la demanda fue tal que algunas personas tuvieron que esperar hasta 40 minutos para conseguir uno.

La jornada reunió a fanáticos argentinos y también a estadounidenses que se sumaron a la fiesta albiceleste. Para el evento se prepararon 300 kilos de carne, que fueron destinados a sánguches de asado y choripanes, en una propuesta gastronómica que acompañó los cánticos, los bombos y la previa mundialista.

El precio del sánguche, equivalente a unos US$ 15, no frenó el entusiasmo de los hinchas. La comida se transformó en parte de la experiencia del banderazo, donde las camisetas, las banderas y la música fueron el marco de una celebración que se extendió durante varias horas.

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Durante el encuentro sonaron los clásicos de la hinchada argentina, aunque hubo una canción que se destacó por encima del resto: “El Bombón Asesino” se convirtió en una especie de nuevo himno del festejo y fue repetido varias veces por los presentes.

La fiesta también tuvo participación sanjuanina. Juan Pablo y Mica, una pareja oriunda de Santa Lucía y San Juan Capital, llegaron hasta Kansas como parte de una travesía para seguir a la Selección por Estados Unidos a bordo de un motorhome.

“Llegamos desde San Juan, fuimos a Miami y de ahí agarramos el motorhome. Llegamos hasta acá, la verdad que ha sido una experiencia increíble”, contó Mica durante la cobertura realizada por la periodista Ana Paula Zabala para GRUPO HUARPE.

La pareja tiene previsto continuar el recorrido por distintas ciudades estadounidenses para acompañar al equipo argentino durante el torneo. “Seguimos a la Scaloneta”, afirmaron, con la intención de permanecer junto al seleccionado hasta el último día de competencia.

El banderazo en Kansas dejó una postal del Mundial: una comunidad argentina movilizada, hinchas de distintos lugares y una tradición que volvió a aparecer lejos del país, con el asado como uno de los símbolos de la celebración.