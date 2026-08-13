La Legislatura de Neuquén aprobó el protocolo que permitirá comenzar a realizar controles toxicológicos a sus 35 integrantes. La medida fue aprobada este miércoles mediante la resolución 1248, con 30 votos a favor y dos en contra.

A partir de ahora, los legisladores deberán someterse a narcotest obligatorios, aleatorios y sorpresivos, con una frecuencia mínima de una vez cada dos meses.

La convocatoria para realizar los estudios será inmediata, personal y reservada. Los análisis se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de la propia Legislatura, por lo que los diputados no deberán trasladarse a centros externos.

El protocolo permitirá poner finalmente en práctica la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año. Hasta ahora, la Cámara no había comenzado a aplicarla porque faltaba establecer el procedimiento específico.

Cómo serán los controles

La totalidad de los diputados que se encuentren en ejercicio estará alcanzada por la medida.

La coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá actuar con independencia de las autoridades políticas y articular con un laboratorio o equipo técnico autorizado por la autoridad sanitaria.

Ese sector será responsable de garantizar la correcta toma de las muestras, preservar la confidencialidad y privacidad de los legisladores, mantener la cadena de custodia y dejar constancia de todo el procedimiento.

Los controles podrán realizarse durante las sesiones y reuniones de comisión, además de las sesiones preparatorias y extraordinarias y las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.

Si el primer análisis arroja un resultado positivo, deberá realizarse un estudio confirmatorio en un laboratorio habilitado.

Qué sustancias buscan detectar

La ley establece controles destinados a detectar metabolitos de distintas sustancias, entre ellas opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos.

Mientras la legislación provincial establece una periodicidad mínima anual para los funcionarios alcanzados, el protocolo de la Legislatura neuquina fija una frecuencia mayor: los diputados deberán ser testeados como mínimo cada dos meses.

Además, el costo de cada examen estará a cargo del legislador al que se le realice el control.

El antecedente de la ley de narcotest

La medida tiene como antecedente la ley sancionada por la Legislatura en septiembre de 2025, que estableció controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

En aquella oportunidad, el proyecto había sido aprobado con 29 votos a favor y dos en contra, correspondientes a diputados del Frente de Izquierda.

Horas después de la sanción, Figueroa se convirtió en el primer funcionario en realizarse el examen y obtuvo un resultado negativo.

“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, había expresado el gobernador al mostrar el procedimiento.

La normativa establece que los controles son un requisito de permanencia en los cargos públicos y alcanza, además de los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y autoridades de organismos autárquicos y empresas estatales.

La negativa injustificada a realizarse el examen es considerada equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo.