La crisis que atraviesa la industria textil argentina sumó un nuevo capítulo con el cierre de dos plantas de Will Der SA, una empresa dedicada a fabricar indumentaria deportiva para reconocidas marcas internacionales. La decisión dejó 120 trabajadores despedidos en la provincia de Buenos Aires.

La compañía cerró sus establecimientos ubicados en General Pacheco y Las Flores. Entre sus clientes figuraban marcas como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron. La empresa había llegado a contar con más de 280 empleados en esas dos plantas, además de tener actividad en Catamarca y Malvinas Argentinas.

La noticia fue comunicada a los empleados por los propios socios de la firma. Entre ellos se encontraba Santiago “Tati” Phelan, exentrenador de Los Pumas y actual presidente de Will Der SA, quien explicó que la falta de pedidos llevó a la empresa a una situación difícil de sostener.

“Los planes de trabajo desaparecieron”, expresó Phelan ante los empleados. El empresario contó que incluso intentaron conseguir contratos con compañías vinculadas a la minería y otros sectores para fabricar mamelucos y mantener activa la producción.

Según explicó, algunos pedidos comenzaron a aparecer para enero, febrero y marzo del próximo año, pero la empresa no tenía suficiente trabajo para atravesar los próximos meses. La situación financiera terminó por precipitar el cierre de las dos plantas.

El dolor de los dueños al anunciar el cierre

Uno de los momentos más difíciles se produjo cuando los trabajadores preguntaron qué sucedería con las indemnizaciones. Phelan reconoció que la compañía tampoco estaba en condiciones de garantizar el pago completo de las compensaciones.

En medio de la conmoción, otro de los socios, Armando Anasal, rompió en llanto al hablar frente a los empleados. El empresario contó que lleva cerca de 50 años trabajando en el sector y lamentó terminar su trayectoria industrial de esta manera.

“Son 50 años tirados a la basura”, expresó Anasal, quien además responsabilizó a las decisiones políticas por la situación que atraviesa el sector y cuestionó al Gobierno nacional.

Los números detrás de la crisis textil

La delicada situación financiera de Will Der SA también aparece reflejada en registros del Banco Central. La compañía acumula 11 cheques rechazados por falta de fondos por más de $24,6 millones, que figuraban sin regularizar.

El cierre se produce en un contexto adverso para toda la actividad. De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas citados por el medio, la producción del sector cayó 25,6% interanual en mayo, mientras que entre enero y mayo acumuló una contracción del 26,5%.

Además, las fábricas textiles trabajaban con alrededor del 42,2% de su capacidad instalada. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 383 establecimientos y más de 25.600 empleos formales, según los datos sectoriales publicados.

En ese escenario, los 120 despidos de Will Der SA vuelven a poner el foco sobre las dificultades que atraviesan las empresas textiles para mantener sus niveles de producción y sostener los puestos de trabajo.