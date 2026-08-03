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6 de cada 10 argentinos creen en teorías sobre la final del Mundial 2026
POR REDACCIÓN
La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 no quedó limitada al análisis deportivo. Tras el 1-0 que consagró a la selección española, comenzaron a circular en redes sociales distintas teorías conspirativas que apuntaban a supuestas presiones de la FIFA, amenazas a los jugadores y hasta un posible arreglo del partido.
Ahora, una encuesta nacional reveló que el 60,9% de los argentinos cree en alguna medida en esas versiones.
El estudio fue realizado por Reale Dalla Torre Consultores entre el 24 y el 28 de julio, sobre una muestra de 1.162 casos a nivel nacional. El relevamiento tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%.
Entre las consultas vinculadas al Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, la consultora preguntó específicamente qué credibilidad generaban las versiones según las cuales la derrota argentina "no fue solo deportiva".
El 32,1% respondió que esas teorías le generan "mucha" credibilidad, mientras que otro 28,8% señaló que le generan "bastante". En el otro extremo, un 15% consideró que tienen poca credibilidad y otro 15% directamente no les otorgó ninguna, al entender que la derrota fue exclusivamente deportiva.
Según el análisis del estudio, la adhesión a estas teorías atraviesa distintos sectores de la sociedad y no estaría directamente relacionada con la pertenencia política, la edad o el nivel educativo. Entre los mayores de edad, la credibilidad alcanzó el 55,2%, mientras que el segmento de mayor nivel educativo llegó al 64,7%.
Qué creen los argentinos sobre las acusaciones contra el país
La encuesta también consultó sobre las acusaciones de racismo y supuesto favoritismo de la FIFA contra la Argentina, y buscó conocer cuál consideran los encuestados que es el origen de esa supuesta hostilidad.
El 46,3% sostuvo que proviene de quienes "nunca nos quisieron" debido a rivalidades y resentimientos históricos. Otro 15,7% lo atribuyó al progresismo "woke" internacional, mientras que un 5,4% señaló como origen a países y comunidades musulmanas por el alineamiento de Argentina con Israel.
Por otra parte, el 8,9% consideró que no existe una campaña organizada y que se trata de críticas que, al menos parcialmente, Argentina se ganó. Un 23,6% dijo no saber cuál es el origen de esas acusaciones.
A partir de ambos resultados, el estudio interpreta que una parte importante de la sociedad procesó la derrota mundialista como una injusticia y no solamente como un resultado deportivo.
Scaloni y Messi mantienen una alta confianza
El relevamiento también midió la confianza de los argentinos en los principales referentes de la Selección.
El entrenador Lionel Scaloni alcanzó un 81,8% de confianza, mientras que el capitán Lionel Messi registró un 81,5%.
La situación fue completamente diferente para el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El dirigente obtuvo apenas un 16,8% de confianza, frente a un 61,4% de desconfianza.
La encuesta también preguntó qué valores de la Selección deberían trasladarse a la política argentina. El 24,8% eligió "unir en vez de dividir"; el 17,7%, "esfuerzo y mérito"; otro 17,7%, "trabajo en equipo"; y el 12,6%, "orgullo y esperanza".
Finalmente, los consultados opinaron sobre la posibilidad de que Scaloni traslade su liderazgo del fútbol a la política. El 41,7% consideró que podría hacerlo con éxito, mientras que el 32% sostuvo que fracasaría porque esa capacidad es propia del ámbito deportivo.