La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 no quedó limitada al análisis deportivo. Tras el 1-0 que consagró a la selección española, comenzaron a circular en redes sociales distintas teorías conspirativas que apuntaban a supuestas presiones de la FIFA, amenazas a los jugadores y hasta un posible arreglo del partido.

Ahora, una encuesta nacional reveló que el 60,9% de los argentinos cree en alguna medida en esas versiones.

El estudio fue realizado por Reale Dalla Torre Consultores entre el 24 y el 28 de julio, sobre una muestra de 1.162 casos a nivel nacional. El relevamiento tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%.

Entre las consultas vinculadas al Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, la consultora preguntó específicamente qué credibilidad generaban las versiones según las cuales la derrota argentina "no fue solo deportiva".

El 32,1% respondió que esas teorías le generan "mucha" credibilidad, mientras que otro 28,8% señaló que le generan "bastante". En el otro extremo, un 15% consideró que tienen poca credibilidad y otro 15% directamente no les otorgó ninguna, al entender que la derrota fue exclusivamente deportiva.

Según el análisis del estudio, la adhesión a estas teorías atraviesa distintos sectores de la sociedad y no estaría directamente relacionada con la pertenencia política, la edad o el nivel educativo. Entre los mayores de edad, la credibilidad alcanzó el 55,2%, mientras que el segmento de mayor nivel educativo llegó al 64,7%.

Qué creen los argentinos sobre las acusaciones contra el país

La encuesta también consultó sobre las acusaciones de racismo y supuesto favoritismo de la FIFA contra la Argentina, y buscó conocer cuál consideran los encuestados que es el origen de esa supuesta hostilidad.

El 46,3% sostuvo que proviene de quienes "nunca nos quisieron" debido a rivalidades y resentimientos históricos. Otro 15,7% lo atribuyó al progresismo "woke" internacional, mientras que un 5,4% señaló como origen a países y comunidades musulmanas por el alineamiento de Argentina con Israel.

Por otra parte, el 8,9% consideró que no existe una campaña organizada y que se trata de críticas que, al menos parcialmente, Argentina se ganó. Un 23,6% dijo no saber cuál es el origen de esas acusaciones.

A partir de ambos resultados, el estudio interpreta que una parte importante de la sociedad procesó la derrota mundialista como una injusticia y no solamente como un resultado deportivo.

Scaloni y Messi mantienen una alta confianza

El relevamiento también midió la confianza de los argentinos en los principales referentes de la Selección.

El entrenador Lionel Scaloni alcanzó un 81,8% de confianza, mientras que el capitán Lionel Messi registró un 81,5%.

La situación fue completamente diferente para el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El dirigente obtuvo apenas un 16,8% de confianza, frente a un 61,4% de desconfianza.

La encuesta también preguntó qué valores de la Selección deberían trasladarse a la política argentina. El 24,8% eligió "unir en vez de dividir"; el 17,7%, "esfuerzo y mérito"; otro 17,7%, "trabajo en equipo"; y el 12,6%, "orgullo y esperanza".

Finalmente, los consultados opinaron sobre la posibilidad de que Scaloni traslade su liderazgo del fútbol a la política. El 41,7% consideró que podría hacerlo con éxito, mientras que el 32% sostuvo que fracasaría porque esa capacidad es propia del ámbito deportivo.