En un esfuerzo conjunto orientado a la inclusión energética, la seguridad de las personas y el desarrollo sostenible, Naturgy San Juan y el Municipio de Capital llevaron adelante con éxito los trabajos de normalización del suministro eléctrico en el barrio Santa Bárbara, ubicado entre las calles Correa y Provincia de Corrientes.

La intervención integral permite que un total de 60 familias dejen atrás la informalidad y pasen a contar con una red eléctrica regularizada, confiable y segura.

El operativo conjunto se dividió en responsabilidades específicas para garantizar una solución definitiva en la infraestructura del vecindario: Por parte de Naturgy San Juan: Se ejecutaron las obras proyectadas para la adecuación y normalización de toda la red de baja tensión.

Por parte del Municipio: Se realizaron las adecuaciones correspondientes en las instalaciones hacia cada una de una de las viviendas alcanzadas por el plan.

Contra las conexiones clandestinas

Este tipo de acciones mancomunadas con los gobiernos locales se consolidan como una metodología de trabajo que la compañía busca expandir por todos los departamentos de la provincia. El objetivo principal de estos proyectos es erradicar las conexiones clandestinas, mitigar situaciones de riesgo eléctrico y elevar los estándares de seguridad en favor del bienestar de los vecinos.

Al respecto, Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de Naturgy San Juan, destacó el impacto del operativo: "Para Naturgy, la normalización de la red en el barrio Santa Bárbara es un caso de éxito que esperamos se replique en otros departamentos y que refleja nuestra visión de articular esfuerzos con los gobiernos locales para brindar un servicio seguro, confiable y con valor compartido".

Sobre la compañía y su presencia regional

Con esta clase de intervenciones urbanas, Naturgy reafirma su compromiso sostenido de ofrecer un servicio de calidad y participar activamente en el desarrollo de las comunidades donde opera.

Naturgy Argentina actúa como accionista mayoritario de las empresas Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan, integrando a su vez a una corporación multinacional líder en el sector energético con presencia en más de 20 países de Latinoamérica y España.

En el barrio (o asentamiento) Santa Bárbara (ubicado en el departamento Capital), las familias venían arrastrando desde hace años un contexto de marcada vulnerabilidad social, informalidad habitacional y precariedad en su infraestructura básica.

Históricamente, el sector se encontraba atravesado por graves problemáticas de servicios públicos, destacándose la ausencia de redes eléctricas formales y seguras, lo que obligaba a los vecinos a recurrir de manera crónica a conexiones clandestinas e irregulares.

Esta situación se agudizaba por temporales y factores climáticos que azotaban la zona, exponiendo a los habitantes a riesgos eléctricos constantes, cortocircuitos y situaciones de peligro extremo en los hogares.

La obra conjunta entre Naturgy San Juan y el Municipio de Capital representa una respuesta institucional largamente demandada por los vecinos de la zona para solucionar de manera definitiva esa precariedad técnica, transformar el asentamiento en un barrio formalmente integrado y garantizar condiciones de vida dignas y seguras para las 60 familias beneficiarias.