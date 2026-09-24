La Municipalidad de 9 de Julio conformó el Comité de Emergencia departamental con una primera reunión que reunió a organismos públicos, empresas de servicios e instituciones de la comunidad. El objetivo es fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante posibles contingencias provocadas por fenómenos climáticos.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Daniel Banega y contó con representantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante, las comisarías 11ª y 31ª, OSSE, Naturgy, Hidráulica, Cruz Roja, Cáritas, Bomberos Voluntarios, la Unión Vecinal Las Chacritas, la Junta de Regantes, centros de salud y medios de comunicación locales.

La mesa de trabajo permitió realizar una primera evaluación de las necesidades del departamento, identificar sectores estratégicos y puntos críticos y comenzar a definir los principales escenarios de riesgo frente a posibles eventos meteorológicos adversos.

Identificaron recursos y zonas críticas

Durante la reunión también se analizaron las capacidades operativas de cada organismo e institución, además de los recursos disponibles y las funciones que podrían asumir durante una emergencia.

Uno de los puntos centrales fue establecer canales de comunicación entre las distintas áreas para facilitar la coordinación y agilizar la respuesta ante una eventual contingencia. De esta manera, el municipio busca que las instituciones puedan actuar de manera articulada y evitar respuestas aisladas frente a una situación de emergencia.

El esquema departamental estará vinculado al sistema provincial de respuesta ante emergencias climáticas, con coordinación entre el municipio, las instituciones locales y los organismos provinciales que intervengan ante este tipo de situaciones.

Reuniones periódicas y trabajo territorial

Desde el municipio señalaron que el trabajo conjunto permitirá fortalecer el sistema de prevención y respuesta frente a las contingencias climáticas.

La agenda continuará a través del Comando de Emergencia municipal, que funcionará mediante reuniones periódicas y acciones concretas en el territorio. El objetivo será mantener actualizados los escenarios de riesgo y avanzar en medidas de prevención antes de que se produzcan eventuales emergencias.