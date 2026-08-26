Casi 600 personas del departamento 9 de Julio recibieron anteojos y audífonos durante un operativo de salud impulsado por el Gobierno de San Juan. La iniciativa permitió entregar elementos destinados a mejorar la visión y la audición de vecinos que habían sido evaluados previamente.

En total, fueron entregados 773 anteojos con diferentes tipos de corrección. El operativo contempló lentes para visión cercana y lejana, además de modelos monofocales y bifocales, de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario.

A los anteojos se sumaron 20 audífonos destinados a personas que necesitaban asistencia para mejorar su capacidad auditiva. De esta manera, el operativo permitió abordar de manera integral distintas necesidades vinculadas con la salud visual y auditiva.

La entrega estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, en el marco de las acciones que lleva adelante la Provincia para facilitar el acceso a elementos que, en muchos casos, representan un costo difícil de afrontar para las familias.

El operativo se realizó luego de las evaluaciones correspondientes, que permitieron determinar qué tipo de corrección necesitaba cada persona. A partir de esos controles se confeccionaron los anteojos y se gestionaron los elementos auditivos para los beneficiarios.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este tipo de acciones, ya que contar con una adecuada corrección visual o auditiva puede favorecer las actividades cotidianas, el desempeño escolar y laboral y la autonomía de las personas.

Con la entrega realizada en 9 de Julio, la Provincia continúa con los operativos territoriales destinados a acercar prestaciones y recursos a los distintos departamentos de San Juan, especialmente a personas que requieren asistencia para acceder a elementos vinculados con su bienestar y calidad de vida.