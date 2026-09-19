En el día en que se cumplen 20 años de su segunda desaparición, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, determinó duplicar el monto de la recompensa económica para toda persona que aporte datos fehacientes y relevantes que contribuyan a determinar el paradero de Jorge Julio López.

La cifra pasó de $5 millones a $10 millones para intentar dar con el testigo clave, quien actualmente tendría 96 años de edad. El hombre fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su vivienda ubicada en la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata.

Actualmente, la investigación por su paradero tramita bajo la causa caratulada “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas” (FLP N° 509/2008) e interviene en las actuaciones la Unidad Fiscal Federal de La Plata.

López es considerado "dos veces desaparecido" al ser víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar argentina. Su primer secuestro ocurrió el 27 de octubre de 1976 a manos de las fuerzas militares, permaneciendo cautivo en diversos centros clandestinos del denominado "circuito Camps" en La Plata hasta que fue finalmente liberado en 1979.

Décadas más tarde, tras la anulación de las Leyes de Impunidad y la reapertura de los procesos judiciales, el sobreviviente brindó su declaración en los Juicios por la Verdad y en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad.

Su testimonio presencial resultó una prueba clave para señalar al excomisario de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, como su torturador directo y responsable de múltiples crímenes.

La segunda desaparición de López se produjo precisamente el 18 de septiembre de 2006, en la misma jornada en la que se llevaban a cabo los alegatos y la lectura del veredicto histórico que terminó condenando a prisión perpetua a Etchecolatz. Desde aquel día, no se ha logrado esclarecer su paradero ni identificar a los responsables de su desaparición forzada.