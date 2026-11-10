Este martes 10 de noviembre se cumplen 25 años de la despedida de Diego Armando Maradona en La Bombonera, una jornada que quedó marcada en la historia del fútbol argentino. Aquel partido homenaje reunió a figuras nacionales e internacionales y tuvo como momento más recordado el discurso del Diez, con una frase que atravesó generaciones: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

El encuentro se disputó el 10 de noviembre de 2001 y enfrentó a la Selección Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, con un combinado denominado Resto del Mundo. Maradona participó del partido y convirtió dos goles, ambos de penal.

Una Bombonera colmada para homenajear al Diez

La jornada convocó a miles de hinchas que llegaron al estadio de Boca Juniors para acompañar al futbolista en su partido homenaje. Entre las figuras que participaron estuvieron Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, René Higuita, Eric Cantona y Davor Šuker.

El encuentro reunió a futbolistas que compartieron distintas etapas de la carrera de Maradona y referentes internacionales del deporte. Sin embargo, el momento que terminó definiendo aquella tarde llegó después del partido, cuando Diego tomó el micrófono para dirigirse al público.

La frase que quedó en la historia

Frente a una Bombonera colmada y conmovido por el homenaje, Maradona agradeció el cariño de los hinchas y recordó su relación con el fútbol. En ese discurso pronunció las palabras que se convertirían en una de las frases más reconocidas de su trayectoria.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, expresó el Diez, en un mensaje que trascendió aquella despedida. A 25 años de ese momento, la frase continúa asociada a su figura y a una de las jornadas más recordadas del fútbol argentino.