A días de la final, se bajó una de las figuras más importantes de Gran Hermano

La etapa decisiva de Gran Hermano Generación Dorada sufrirá una baja en el equipo de analistas del programa. Luego de la eliminación de Mariela Prieto, el ciclo de Telefe avanza en sus semanas finales con 5 finalistas que aspiran a la victoria tras más de 6 meses de convivencia. Sin embargo, Gastón Trezeguet confirmó que no participará en las transmisiones del tramo de cierre.

El panelista utilizó su cuenta de X para comunicar las razones de su salida temporal del ciclo. "Antes de saber que el programa iba a durar más tiempo organice mis vacaciones pensando que terminaba en la fecha estipulada", explicó sobre el motivo que le impedirá estar en el piso. Además, confirmó el tiempo que permanecerá alejado de las pantallas: "se perderá las dos últimas semanas". Para cerrar su mensaje hacia las jugadoras que continúan en competencia, expresó "Que gane la mejor".

En paralelo, la definición de la fecha de cierre generó incertidumbre entre los seguidores. Aunque las previsiones iniciales marcaban la definición para el 14 de septiembre, Ángel de Brito señaló que "la final del programa se extendería y sería el 17 de septiembre". Esta versión sembró dudas en la audiencia debido a que Gran Hermano Uruguay anunció el inicio de su nueva edición para el domingo 20 de septiembre dentro de la misma instalación ubicada en Argentina, un margen de tiempo reducido para concretar las obras de remodelación necesarias.

Ante la repercusión de los datos sobre el calendario, el periodista uruguayo Matías Gonz detalló el cronograma previsto a través de su cuenta de Instagram. "La final de GH es el 14. El 15 de septiembre se viene el reencuentro", indicó en relación con el evento que reunirá a los participantes que formaron parte de esta temporada.

Sobre las emisiones posteriores, precisó que "El 16 y 17 de septiembre se viene un especial 'Debate', pero con los ganadores de algunas ediciones". Por último, el cronista remarcó que "desde la producción de Gran Hermano Generación Dorada están armando alguna sorpresa más", aunque ratificó que "la luz se apaga el 14 a la noche con la ganadora".