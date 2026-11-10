La minería argentina colocó en el mercado internacional más de USD 4.650 millones en minerales metalíferos y litio durante el primer semestre de 2026, según el último Compendio Estadístico de la Actividad Minera de la Secretaría de Minería de la Nación. El informe oficial traza el recorrido de esos minerales y revela una geografía precisa: el oro termina mayormente en las refinadoras de Europa, el litio llega a las fábricas de baterías de Asia, y la plata se distribuye en varios mercados. En ese mapa, San Juan se consolida como la segunda provincia exportadora del país, con una dependencia del sector que alcanza el 88,5% de todas sus ventas externas.

El destino del oro y el litio

El compendio oficial (página 13) detalla los destinos de los tres minerales centrales. El oro fue el más valioso, con exportaciones por USD 2.921 millones (un 52% más interanual). Su destino principal es Suiza, que absorbió aproximadamente USD 1.520 millones del total, consolidándose como el centro global de refinación. Detrás se ubican China (USD 1.191 millones), Estados Unidos (USD 778 millones), Canadá (USD 377 millones) e India (USD 286 millones).

El litio, por su parte, alcanzó los USD 1.115 millones (+190,1% interanual), impulsado por la industria de baterías. Sus principales compradores son China, Corea del Sur y Estados Unidos, con presencia también de Alemania, Bélgica y Japón. La plata completó el podio con USD 580,8 millones (+94,1%), con una distribución más diversificada en una docena de mercados.

San Juan: segunda exportadora y con fuerte dependencia

La participación de San Juan en este mapa es central. Según el compendio (página 14), la provincia concentró el 22,9% de las exportaciones mineras del país durante el primer semestre, solo superada por Santa Cruz (39,5%). En conjunto, ambas provincias explicaron más del 62% de las ventas externas del sector.

El documento también evidencia el peso de la actividad en la economía provincial: el 88,5% de todas las exportaciones de San Juan provinieron de la minería (página 15). Es un nivel de especialización solo superado por Catamarca (95,9%) y muy por encima de provincias como Salta (63,9%).

El futuro del cobre y el RIGI

Aunque la producción de cobre en Argentina sigue siendo marginal (USD 33,4 millones exportados en el semestre), el compendio (página 19) marca el rumbo a futuro. De los 12 proyectos aprobados en el RIGI hasta agosto de 2026, San Juan cuenta con 4, todos metalíferos: Los Azules, Carbonatos Profundos, la Ampliación Fase 8 y 9 de Mina Veladero, y Vicuña. Son las iniciativas que buscarán cambiar la matriz exportadora de la provincia en los próximos años, sumando el cobre a la canasta hoy dominada por el oro.