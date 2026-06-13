A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa avanzó hacia el juicio oral con imputados identificados, pero sin la respuesta central que aún conmueve al país: qué pasó con el nene de cinco años.

El chico fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, se realizaron cientos de operativos, allanamientos y pericias sin lograr dar con su paradero.

Según la reconstrucción judicial, Loan había llegado ese día junto a su padre a la casa de su abuela para un almuerzo familiar. La última imagen confirmada es de las 13:52, cuando caminaba hacia una zona de monte con otros adultos y chicos. Poco más de una hora después, comenzaron a alertar que había desaparecido.

La principal hipótesis sostiene que varios adultos aprovecharon una distracción para apartarlo con la excusa de ir a buscar naranjas. Para la fiscalía, en ese momento se produjo un hecho que derivó en su sustracción y posterior ocultamiento.

Los investigadores creen que el niño fue retirado del lugar en una camioneta, donde perros rastreadores detectaron rastros compatibles, una de las pruebas centrales de la causa.

También se determinó que el entonces comisario a cargo habría montado un falso escenario de búsqueda para desviar la investigación. De hecho, la única evidencia física hallada en estos dos años (uno de los botines del menor) fue colocada en el lugar como parte de esa maniobra.

Los acusados de la desaparición de Loan Danilo Peña. (Foto: TN)

El proceso judicial tendrá su primera audiencia este martes en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes. En el banquillo estarán los acusados de la presunta sustracción y ocultamiento del niño, junto a otro grupo imputado por entorpecer la investigación.

La fiscalía sostiene que Loan no se perdió en el monte, sino que fue víctima de una acción planificada para separarlo de su familia y ocultarlo.

A dos años del hecho, el caso sigue rodeado de interrogantes. Mientras la Justicia avanza hacia el juicio, la principal incógnita permanece sin respuesta: dónde está Loan.