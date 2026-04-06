A casi un año del inicio de un proceso marcado por la incertidumbre, el futuro del Gran Hotel Provincial de San Juan comienza a definirse con plazos concretos y cifras oficiales. El próximo 29 de abril, el Gobierno provincial avanzará con la apertura de sobres para la licitación pública que busca adjudicar la concesión del emblemático edificio por un período de 20 años, con un presupuesto oficial fijado en $3.360 millones.

La convocatoria, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, representa el paso administrativo decisivo para reinsertar al hotel dentro del circuito formal de la actividad económica, luego de su cierre en 2025. La licitación contempla la explotación comercial del inmueble bajo condiciones específicas que apuntan a reposicionar el establecimiento dentro del mercado hotelero regional.

El pliego establece que el concesionario deberá garantizar un mínimo de 101 plazas hoteleras, con una categoría no inferior a tres estrellas, aunque el objetivo de fondo es elevar el estándar del servicio. Entre las exigencias se incluyen prestaciones básicas como recepción permanente, conectividad Wi-Fi, televisión por cable, servicio de lavandería y desayuno, además de la adaptación de al menos dos habitaciones para personas con movilidad reducida.

En términos de infraestructura, el documento técnico detalla con precisión las condiciones de equipamiento. Cada habitación deberá contar con sommiers de medidas específicas, sistemas de climatización adecuados a la superficie, televisores de al menos 32 pulgadas y equipamiento complementario como secadores de pelo. A su vez, la intervención integral abarca sectores estratégicos como el área de piletas, el solárium, el gimnasio y el restaurante, ubicado históricamente junto al Salón Azul.

El edificio, inaugurado en 1966 y con más de 7.500 metros cuadrados cubiertos distribuidos entre subsuelo, planta baja y cinco pisos, presenta actualmente un estado general considerado “bueno” tras las obras que hizo el Gobierno. Sin embargo, el propio pliego reconoce la necesidad de una modernización profunda para adecuarlo a los estándares actuales de la industria.

El cronograma licitatorio ya está en marcha. Las ofertas se recibirán hasta las 08:30 del 29 de abril en el Departamento de Compras del Centro Cívico. Ese mismo día, a las 09:00, se realizará la apertura de sobres en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, donde se conocerán las propuestas de los grupos interesados en quedarse con la concesión del hotel ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza 132 Este. Un dato no menor es que el adjudicatario deberá mantener la denominación comercial “Gran Hotel Provincial” durante toda la vigencia del contrato.

Caída y futuro

El proceso actual es la culminación de una secuencia que comenzó en abril de 2025, cuando Manuel González, representante del Grupo América, concesionario durante dos décadas, confirmó en DIARIO HUARPE que la entidad no renovaría su contrato. Desde la empresa argumentaron pérdidas sostenidas en el tiempo producto de la caída del turismo, lo que derivó en la reubicación de sus 38 empleados en otras unidades de la empresa.

La situación se tornó más compleja a fines de mayo de ese año, cuando la firma decidió devolver las llaves antes del plazo previsto, lo que provocó el cierre del hotel el 2 de junio y su traspaso a la órbita del Estado provincial. Aunque en ese momento surgieron propuestas privadas —incluida la de una cadena internacional que ofrecía invertir 2 millones de dólares— el Gobierno optó por avanzar primero con una puesta en valor integral del edificio.

Durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026, se ejecutaron obras de refacción que incluyeron la renovación del sistema eléctrico, la reparación de filtraciones históricas y trabajos generales de reacondicionamiento. Esa etapa concluyó el 16 de marzo pasado, habilitando el lanzamiento formal de la licitación.

Con al menos siete grupos empresarios que ya recorrieron las instalaciones, el escenario se perfila competitivo. La apuesta oficial es clara: atraer inversión privada que permita recuperar el protagonismo del hotel dentro de la oferta turística de la provincia, en un contexto donde el desarrollo de la actividad minera proyecta una mayor demanda de servicios de alojamiento de calidad.

Así, el 29 de abril no solo marcará la apertura de sobres, sino también el inicio de una nueva etapa para uno de los íconos urbanos de San Juan, cuyo futuro quedará atado a una concesión millonaria y de largo plazo.