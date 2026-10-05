Luis Alberto Palomino, candidato de la lista “Abogacía por la Libertad” para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, llegó a San Juan en el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones del 20 de octubre. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, planteó que su espacio busca ingresar al organismo para enfrentar lo que definió como “la Casta del Consejo de la Magistratura” y modificar el sistema de selección de jueces.

La elección renovará las cuatro bancas correspondientes al estamento de la abogacía para el período 2026-2030. Palomino encabeza la lista 2, que representa por primera vez a La Libertad Avanza con una nómina propia en este tipo de elección. En total competirán cuatro listas por los cuatro lugares.

El dirigente libertario reconoció que la pelea electoral tendrá enfrente a estructuras con mayor trayectoria y describió el escenario en términos políticos. “Nosotros vamos a ir a buscar ese tercer lugar, entrar, un consejero”, afirmó. Según su lectura, entre los espacios con mayor aparato aparecen el peronismo y La Cámpora, por un lado, y el armado vinculado a Daniel Angelici y sectores del radicalismo, por otro. En este último espacio compite la sanjuanina Claudia Sarmiento como segunda candidata titular de “Unidad en Defensa de la Abogacía”.

Palomino sostuvo que su propuesta busca replicar en el ámbito judicial la pelea que La Libertad Avanza con la política "tradicional". “La Casta del Consejo de la Magistratura. La Casta Judicial”, afirmó. Su objetivo, explicó, es “romper esa endogamia” para que los abogados puedan competir en condiciones de igualdad y que la selección de magistrados se concentre en el mérito y la idoneidad.

“Buscamos jueces independientes. Lo nuestro es republicano, realmente”, remarcó. Y agregó que su espacio no pretende construir un sistema para designar magistrados afines: “Nosotros no queremos armar un esquema donde nombramos jueces amigos. Nosotros queremos que lleguen los mejores jueces”.

Uno de los cambios que propone está relacionado con los concursos. Palomino cuestionó que el sistema actual se concentre en antecedentes y conocimientos jurídicos y sostuvo que también deberían evaluarse las capacidades necesarias para conducir un juzgado.

“Vos nunca evaluás si esta persona tiene las condiciones para ser un buen juez o no”, sostuvo, y comparó el mecanismo con un concurso docente, donde además del conocimiento se analiza la capacidad de exposición y el manejo del tiempo.

También puso el foco en las demoras para cubrir vacantes judiciales. Afirmó que el Gobierno nacional ya designó alrededor de 200 jueces pese a no haber tenido representantes en el Consejo durante la conformación de esas ternas y sostuvo que todavía quedan más de un centenar de concursos en proceso.

En San Juan, la discusión tiene un capítulo concreto: el Juzgado Federal N°1 permanece vacante desde la jubilación de Miguel Ángel Gálvez en noviembre de 2022. El Consejo había elevado una terna y el Poder Ejecutivo eligió al mendocino Gonzalo Gassull, cuyo pliego ya fue enviado al Senado.

Palomino también habló de ese trámite durante su paso por la provincia y sostuvo que, cuando un pliego llega al Senado, el proceso puede extenderse entre 30 y 60 días, según su experiencia.

Finalmente, llevó su crítica al sistema de selección provincial y marcó una diferencia entre la Justicia federal y la que impacta directamente sobre los sanjuaninos. “La verdad es que la Justicia de la gente en la provincia es la Justicia provincial”, expresó.