El Ministerio de Educación confirmó el regreso definitivo de las clases hospitalarias y domiciliarias en San Juan, una modalidad fundamental que aún no había podido comenzar en lo que va del presente ciclo lectivo. En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que la vuelta del servicio es inminente gracias a la creación de nuevos cargos docentes y un plan especial de contingencia.

La funcionaria provincial explicó que se debió realizar una profunda reorganización interna para poder dar luz verde al inicio de las clases en los nosocomios y domicilios de los estudiantes sanjuaninos. "Hemos tenido una reestructuración con los cargos y con la modalidad", dijo.

A su vez, la funcionaria remarcó que no tienen una fecha confirmada al cien por ciento, pero que muy posiblemente las clases comiencen a mediados de junio, en la semana del 15.

"Se ha creado la modalidad específicamente para que tengamos la escuela carcelaria, que tengamos ruralidad y que tengamos la escuela domiciliaria en una nueva área. La provincia tiene un déficit de cargos que tiene que ver con la gestión anterior, con algunos cargos que se han dado y que no están registrados en la oficina de presupuestos", agregó Fuentes respecto a los motivos que retrasaron el arranque.

La ministra amplió los detalles sobre los recursos humanos que se sumarán para reactivar el sistema educativo: "Estamos en una situación muy importante para poder cubrir cargos de creación. En este caso, son más de 27 cargos que van a estar con la escuela domiciliaria y hospitalaria, que nos ha costado mucho poder llegar y que administrativamente, esos docentes, cuando empiecen a trabajar, puedan tener también ya toda la parte administrativa encaminada para que puedan cobrar", dijo.

A su vez, la ministra destacó que esta semana trabajarán específicamente en los contenidos con los docentes, con los profesores que van a tomar las horas y cargos, para que los chicos puedan recuperar aquellos contenidos que se han trabajado en la escuela a lo largo de este año.

Por último, al ser consultada de forma directa sobre si el retorno de los educadores a las actividades se concretará antes del inicio del receso invernal, la ministra fue categórica y llevó alivio a las madres de los alumnos ingresados. "Esta semana estaremos ya brindando esos cargos, se estarán dando a la docencia y, por supuesto, a partir quizás de la semana que viene ya los chicos van a poder estar ya llegando, sus docentes a las sedes que tenemos del Hospital Rawson, del Hospital Marcial Quiroga", concluyó la funcionaria.