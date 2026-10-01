A partir del lunes, la Feria y Mercado de Abasto de Capital cambia de horario

A partir del próximo lunes 5 de octubre la Feria y Mercado de Abasto de Capital entra en la etapa estival y modifica la franja horaria en la que recibe a los vecinos. El predio ubicado en la interacción de calle 25 de Mayo y Buenaventura Luna pasará a funcionar de 6:30 a 13 horas para la compra y venta al público, dejando atrás la apertura previa a las 6 horas.

El sitio brinda una amplia variedad de insumos para la canasta familiar a precios muy accesibles. En el sector de la feria es posible encontrar frutas frescas, verduras de temporada, cereales, legumbres y alimentos balanceados. Quienes recorren los puestos buscan ahorrar dinero asegurando la mejor calidad para el consumo diario.

Por otro lado, la nave del Mercado de Abasto mantiene una oferta diversa que abarca cortes de carne vacuna, carne de pollo, embutidos, pescados, productos panificados y artículos especializados para la gastronomía local. La Municipalidad de la Capital confirmó la continuidad de las actividades habituales bajo este nuevo esquema de verano a partir del 5 de octubre.