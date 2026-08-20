El Partido Justicialista (PJ) atravesó en poco más de dos meses tres votaciones centrales para el Gobierno de Marcelo Orrego y en cada una adoptó una estrategia diferente. Primero intentó imponer disciplina para rechazar el financiamiento por hasta US$600 millones, luego decidió acompañar la Ley de Desarrollo Local Minero y finalmente optó por dejar libertad de acción a sus diputados frente al acuerdo con Vicuña por US$250 millones y el convenio con Nación por las rutas nacionales.

El cambio de estrategia no modificó el resultado parlamentario. En las tres oportunidades, el oficialismo consiguió aprobar sus proyectos y el principal espacio opositor volvió a exhibir dificultades para transformar las decisiones de su conducción política en una posición legislativa uniforme.

El último capítulo se produjo este miércoles 19 de agosto, durante una sesión especial que tuvo como primer punto el acuerdo entre San Juan y Vicuña. El convenio, que contempla una inversión de US$250 millones, fue aprobado por 27 votos contra nueve.

Antes de la votación, el PJ había manifestado institucionalmente su rechazo al entendimiento. Sin embargo, su presidente, Juan Carlos Quiroga Moyano, confirmó que los diputados tendrían libertad de acción. La definición permitió que los legisladores peronistas adoptaran posiciones diferentes y terminó dejando en evidencia, una vez más, la ausencia de una conducta común.

Los nueve votos negativos fueron de Sonia Ferreyra, Mario Herrero, Graciela Seva, Fernanda Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero, Stella Caparrós y Marta Gramajo. Del otro lado, varios dirigentes provenientes del peronismo acompañaron el acuerdo impulsado por el Ejecutivo.

La dispersión volvió a quedar expuesta pocos minutos después, cuando la Cámara trató el convenio con Nación para que San Juan se haga cargo de las rutas nacionales durante 20 años. El acuerdo fue aprobado por 23 votos contra 10, pero la composición del rechazo fue diferente a la que había surgido en la votación de Vicuña.

Cristina López, por ejemplo, había acompañado el acuerdo con la empresa minera, pero luego votó en contra del convenio vial. Pedro Albagli también se sumó al rechazo a las rutas después de haber respaldado el entendimiento con Vicuña. Cabe mencionar, que Sonia Ferreyra se ausentó en la última votación. La modificación en los nombres de un proyecto a otro mostró que las diferencias dentro del peronismo no responden a un bloque homogéneo con una conducta parlamentaria estable.

Del rechazo cerrado a la libertad de acción

El primer antecedente de esta secuencia se produjo el 4 de junio, cuando la Legislatura trató la Ley de Financiamiento por hasta US$600 millones. En aquella oportunidad, la conducción del PJ tomó una postura mucho más rígida y estableció que sus diputados debían votar en contra.

La estrategia, sin embargo, no consiguió ordenar todo el espacio. El proyecto fue aprobado por 23 votos contra 12 y seis legisladores identificados con el peronismo acompañaron al oficialismo: Eduardo Cabello, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Franco Aranda y Gabriel Sánchez.

La decisión generó fuertes cuestionamientos dentro del justicialismo y derivó incluso en acusaciones de “traición” contra algunos de los dirigentes que se apartaron de la postura planteada por la conducción partidaria. Aquella votación dejó instalada una discusión interna sobre la capacidad del PJ para disciplinar a sus representantes en la Cámara de Diputados.

Un mes después, la conducción modificó la estrategia. Para el tratamiento de la Ley de Desarrollo Local Minero, decidió acompañar el proyecto, aun cuando había expresado diferencias sobre algunos aspectos de la iniciativa. El objetivo político fue evitar quedar asociado a una posición de bloqueo frente al desarrollo de la actividad minera.

El proyecto consiguió una contundente aprobación de 33 votos a favor y apenas dos en contra. Sin embargo, tampoco en ese caso existió una posición completamente uniforme. Mario Herrero y Graciela Seva, vicepresidenta del PJ sanjuanino, votaron negativamente y marcaron nuevamente una diferencia con la postura predominante.

El desafío del PJ será definir si puede construir una estrategia común o si la libertad de acción se convierte en su nueva forma de administrar las diferencias internas. Para Orrego, el escenario sigue siendo favorable.