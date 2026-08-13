A pesar de la capacidad ampliada, los refugios están al máximo y planean aumentar las plazas

Las bajas temperaturas que afectan a San Juan mantuvieron ocupadas la totalidad de las plazas disponibles en los refugios. Frente a este panorama de frio, las autoridades provinciales comenzaron a evaluar la posibilidad de incrementar el cupo de lugares para albergar a personas en situación de vulnerabilidad.

La situación actual en los centros de contención fue detallada por la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, quien confirmo la estabilidad en la cantidad de asistentes durante esta temporada. La funcionaria remarco a DIARIO HUARPE que "mantenemos el mismo número de las personas en nuestros refugios, tanto en el Papa Francisco, seguimos conservando entre 40 y 43 personas, y en el Teresa de Calcuta, los 35 personas de siempre, así que estamos con el mismo número, sobre todo en esta temporada de frío que todavía tenemos que seguir resistiendo un poco más".

A pesar del mal tiempo persistente, la concurrencia a estos espacios se mantuvo constante y sin modificaciones en la nomina de beneficiarios. Sobre la continuidad de los asistentes, la funcionaria sostuvo que "son los mismos, no se ha notado tampoco baja de la persona que haya asistido".

Ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas y los pronósticos meteorológicos para los próximos días, los equipos técnicos avanzan en la planificación de alternativas para aumentar el espacio de contención. Sobre este punto, la directora señalo que "por supuesto que siempre pensamos en estas olas polares, la lluvia, los pronósticos que estamos teniendo".

A su vez, agregó: "Siempre estamos evaluando y trabajando por y para la gente, como lo ha pedido el señor gobernador. Y siempre tenemos dentro de nuestra evaluación guardar lugares para las personas".

Pronóstico para el fin de semana largo

El contexto meteorológico para el fin de semana largo anticipa mañanas frías, tardes templadas, nubosidad alta y humedad, con un escenario distinto al habitual que descarta heladas tardías pero prevé lluvias intermitentes para el lunes en distintos sectores.

Según explicó en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE, el encargado del Servicio Meteorológico de San Juan, Martín Villafañe, este comportamiento responde al aporte de humedad desde el Pacífico por el fenómeno del Niño al encontrarse con frentes fríos antárticos, en el marco de un pronostico trimestral que prevé superar los valores habituales de precipitación en la región.