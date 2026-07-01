A punta de pistola y a pleno día: secuestraron a un joven por un ajuste

La UFI de Delitos Especiales investiga un violento episodio ocurrido el pasado 29 de junio en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía, donde dos hombres fueron detenidos acusados de privar ilegítimamente de la libertad a un joven, amenazarlo con armas de fuego y efectuar disparos mientras buscaban un televisor que, según ellos, había sido robado días antes.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Adrián Micheltorena, el hecho ocurrió cerca de las 18 en calle René Favaloro. La víctima, identificada como Galleguillo, regresaba junto a su pareja, Lucero, cuando ambos descendieron de un vehículo de transporte por aplicación a media cuadra de su domicilio y comenzaron a caminar.

En ese momento fueron interceptados por un grupo de personas que rodeó al joven y le exigió que devolviera un televisor que supuestamente había sido sustraído a una amiga de los agresores durante el fin de semana. Galleguillo negó cualquier participación en ese robo.

Mientras tanto, varias mujeres del grupo abordaron a Lucero, le tiraron del cabello, le revisaron los bolsillos y le sustrajeron su teléfono celular. La joven logró escapar y pedir ayuda.

Según la investigación, Galleguillo fue reducido por dos hombres, identificados como Molina y Castro, quienes lo golpearon y lo obligaron a caminar hasta el complejo de departamentos donde vivía. Allí intentaron ingresar al inmueble para verificar si el televisor que buscaban se encontraba en el lugar.

Como la llave del departamento la tenía su pareja, los acusados obligaron a la víctima a ingresar por una ventana que presentaba barrotes dañados. Antes de hacerlo, y con el objetivo de obligarlo a obedecer, efectuaron disparos al aire con armas de fuego.

Una vez dentro, le ordenaron encender la luz y mostrarles el televisor. Tras comprobar que no era el aparato que buscaban, volvieron a exigirle que entregara el televisor correcto y lo amenazaron de muerte.

La detención

Mientras los agresores permanecían en las inmediaciones del complejo habitacional, Lucero logró comunicarse con el 911. Al advertir la llegada de los móviles policiales, Molina y Castro escaparon e ingresaron por la fuerza a otro departamento del complejo, donde intentaron ocultarse.

Los efectivos subieron hasta el primer piso y los encontraron cuando intentaban cambiarse de ropa. Ambos fueron detenidos en el lugar. Durante el procedimiento se secuestró el celular robado a la joven, un cargador de pistola calibre 9 milímetros, vainas servidas y cartuchos de un revólver calibre 22.

Además, el fiscal indicó que la prueba de absorción atómica practicada a los sospechosos arrojó resultados compatibles con la realización de disparos con armas de fuego, un elemento que fortalece la investigación.