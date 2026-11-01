El fútbol argentino hará paralizar la rutina de este domingo en todo el país, a partir desde las 15 hs. cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten en una nueva edición del Superclásico en La Bombonera. El choque llega en un momento supremo para ambos conjuntos pero con la presión al límite, ya que ninguno cuenta con margen de especulación: el equipo local necesita sumar de a tres para recuperar la punta de la tabla anual, mientras que la visita está obligada a ganar si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El presente de ambos planteles atraviesa un marcado repunte tras los cambios de dirección técnica. Por el lado xeneize, el ciclo de Rodolfo Arruabarrena sostiene un invicto de 13 fechas en el certamen local, sumado a la clasificación a la final de la Copa Sudamericana y a las semifinales de la Copa Argentina. En la vereda de enfrente, el River de Leonardo Ponzio registra seis victorias, un empate y una derrota en su proceso, intentando dejar atrás la irregularidad del arranque de la temporada.

La tabla anual y la obligación de ganar

Las urgencias matemáticas dominan el panorama. Tras la victoria del viernes lograda por Rosario Central, Boca quedó forzado a ganar en casa para retomar el liderazgo de la tabla anual a falta de una fecha para el cierre. Considerando que los rosarinos cerrarán el torneo como locales ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto, cualquier tropiezo de los dirigidos por Arruabarrena significará prácticamente la despedida en la lucha por el título anual.

En tanto, para River el empate resultaría insuficiente. Aunque una igualdad amargaría las pretensiones de su clásico rival, no le alcanzaría en sus aspiraciones personales de conseguir el boleto a la Copa Libertadores por la vía de la tabla acumulada. Una derrota o una igualdad obligaría al conjunto de Núñez a ganar sí o sí el Torneo Clausura para evitar quedarse por segundo año consecutivo fuera del máximo certamen continental, sin margen de depender de la liberación de cupos alternativos.

Formaciones probables

En el armado táctico, Arruabarrena tiene nueve nombres confirmados y maneja una duda ofensiva entre tres candidatos para dos puestos: Leonel Flores, Alan Velasco y Sebastián Villa, perfilándose el juvenil y el colombiano con mayor ventaja para ser de la partida.

Por su parte, Ponzio mantendría la base del equipo introduciendo la vuelta de Marcos Acuña en el lateral y el ingreso del juvenil Lucas Silva en la mitad de la cancha para reemplazar al lesionado Aníbal Moreno. Sin reservarse nada, ambos entrenadores irán con sus mejores herramientas a buscar un resultado determinante.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

En detalle

Boca Juniors vs. River Plate (Superclásico).

Hora: 15:00 hs.

Arbitraje: Nicolás Ramírez.

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

Transmisión: TNT Sports y ESPN Premium.