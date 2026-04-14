El Club Social y Deportivo San Martín de Cañada Honda, junto a Vias Xtreme, prepara para el 26 de abril de 2026 la segunda edición del Desafío Puente Gris Trail Run. Este evento no es solo una competencia de alto nivel que recorre paisajes históricos como las Ruinas del Horno Criollo y la Estación Ferroviaria, sino que es el impulso económico para la infraestructura de un club que es pilar en su comunidad.

La convocatoria para este 26 de abril incluye distancias competitivas de 21K y 10K, y participativas de 6K y 3K. Las categorías estarán divididas en damas y caballeros en rangos de edad: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60+.

Según explicó su presidente, Eduardo Reinoso, a DIARIO HUARPE, la primera edición permitió un avance histórico: eliminar los baños químicos. "Con lo que se recaudó en esa primera edición, se pudo comprar el material para la construcción de los baños. Los mismos corredores van a poder ser protagonistas y verlos a los nuevos baños que también fueron parte ellos de esa construcción", destacó el dirigente.

Las mejoras se vieron refejadas en baños, fundamental para ser anfitriones en este tipo de eventos. (Gentileza)

Siete años de historia: un club que nació "de cero"

La institución tiene una historia joven, pero intensa. Fue refundada hace apenas siete años y Reinoso encabeza la cuarta gestión desde entonces. A diferencia de otros clubes con décadas de trayectoria, el San Martín de Cañada Honda ha tenido que construir su identidad y sus paredes desde el llano absoluto.

"Nosotros somos un club nuevo, estamos prácticamente, estructuralmente hablando, muy, muy de cero a comparación de los demás clubes que ya tienen por ahí más estructura", confesó Reinoso. El presidente explicó que costear el campeonato local es deficitario por los gastos de arbitraje y traslados, por lo que este Trail Run es vital:

"La participación nuestra todo el año en el campeonato se lleva más a un gasto que que una recaudación. Es por eso que estos eventos sirven para poder seguir haciendo crecer estructuralmente la institución".

El impacto social: 150 chicos y un merendero activo

A pesar de las carencias edilicias, el club cumple un rol social fundamental en Sarmiento. Actualmente, concentra a unos 150 chicos de hasta 17 años que participan en diversas disciplinas como fútbol, voley, futsal, karate y folklore. Además, en sus instalaciones funciona un merendero que asiste a 60 niños los lunes, miércoles y viernes en convenio con Desarrollo Humano.

El objetivo de los fondos de esta segunda edición es ambicioso: cerrar el perímetro del club y terminar el frente institucional. "Poder costear por ahí una obra de un baño o de un salón implica millones y es muy difícil que un privado invierta tanto", señaló Reinoso, remarcando que el crecimiento depende casi exclusivamente del apoyo de vecinos y corredores.

El sueño del calendario provincial

Más allá de los ladrillos, el sueño de la comisión directiva es que el Desafío Puente Gris se convierta en una cita ineludible del deporte sanjuanino. Reinoso aspira a que el evento trascienda su gestión y se posicione oficialmente: "La idea que tenemos es que trascienda esta gestión y que sea un evento que se quede en el calendario de la provincia, para que siga ayudando a este caso el club o a todos los mismos vecinos".

Por último, el evento contará con más de $1.200.000 en premios para los podios, y cada corredor recibirá un completo kit de participación que incluye remera oficial, seguro de corredor, hidratación, cronometraje, medalla finisher y obsequios de los sponsors.

Valor competitivo (21K / 10K): $40.000

Valor participativo (6K / 3K): $30.000

Las inscripciones están abiertas de forma online y presencial, con la esperanza de superar los 100 corredores de la edición anterior y seguir transformando la realidad de Cañada Honda a través del atletismo.

Las inscripciones a través de este QR. (Gentileza)