El kirchnerismo realizará este sábado un banderazo en Parque Lezama al cumplirse un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, en una jornada que buscará ratificar el respaldo a la ex presidenta, pero que también pondrá en evidencia las tensiones internas que atraviesan al peronismo. Máximo Kirchner será el único orador del acto central.

La convocatoria fue organizada por sectores alineados con la ex mandataria y forma parte de la campaña impulsada bajo la consigna de reclamar su libertad y cuestionar la condena judicial que derivó en su arresto domiciliario. Los organizadores esperan una demostración de fuerza política en un contexto marcado por el debate sobre el liderazgo opositor y la estrategia electoral hacia 2027.

Sin embargo, detrás de la movilización persisten diferencias entre las distintas corrientes del justicialismo. La discusión gira en torno al papel que debe ocupar Cristina Kirchner dentro del armado opositor y a la relación entre el sector que lidera La Cámpora y los espacios vinculados al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Estas fricciones vienen dificultando la construcción de una estrategia común frente al oficialismo.

En los últimos días, además, la organización del acto se vio condicionada por advertencias judiciales vinculadas al cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria de la ex presidenta. Por ese motivo, se descartó oficialmente la realización de nuevas movilizaciones masivas frente al domicilio donde cumple su condena, aunque no se descarta que algunos militantes se acerquen por cuenta propia.

El acto en Parque Lezama contará con la presencia de dirigentes, intendentes y referentes kirchneristas de distintos puntos del país. También se especula con algún mensaje de la propia Cristina Kirchner, tal como ocurrió en anteriores convocatorias de sus seguidores.

A un año de su detención, la figura de la ex presidenta continúa ocupando un lugar central en la política argentina. Mientras sus seguidores sostienen que sigue siendo el principal capital electoral del peronismo, otros sectores impulsan una renovación de liderazgos para enfrentar los próximos desafíos electorales. El resultado de esa discusión aparece como uno de los principales desafíos para la unidad del espacio opositor.