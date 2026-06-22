Abelardo de la Espriella asumirá con una agenda marcada por retos económicos y sociales

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia en agosto de 2026 con una serie de desafíos estructurales que marcarán el inicio de su administración. Entre los principales puntos de la agenda aparecen la sostenibilidad fiscal, la generación de empleo, la calidad educativa, el sistema de salud, la seguridad territorial y la inserción internacional del país.

El próximo gobierno recibirá un escenario con avances informados por la administración 2022-2026 en áreas como cobertura social, recaudo tributario, transición energética y ejecución de programas del Plan Nacional de Desarrollo, aunque también con dificultades pendientes relacionadas con productividad económica, calidad de los servicios públicos y estabilidad institucional.

El desafío político: construir acuerdos

Uno de los principales retos será fortalecer la gobernabilidad y lograr consensos entre el Ejecutivo, el Congreso, las regiones, el sector privado y las organizaciones sociales. Durante el período anterior, varias reformas estructurales vinculadas con salud, trabajo, pensiones y financiamiento enfrentaron dificultades por la fragmentación política y la polarización.

La capacidad de generar acuerdos será clave para garantizar estabilidad institucional y confianza para las inversiones, según el análisis de los desafíos que heredará la nueva administración.

Economía y cuentas públicas

La situación fiscal aparece como uno de los principales desafíos. De acuerdo con datos citados del balance de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo tributario bruto de 2025 alcanzó cerca de $296 billones, aunque quedó por debajo de la meta oficial de $305,4 billones.

El nuevo gobierno deberá equilibrar crecimiento económico, control del gasto público y sostenibilidad de la deuda, en un contexto donde organismos técnicos han advertido sobre presiones fiscales crecientes.

Empleo, pobreza y desarrollo social

Aunque hubo avances en programas de protección social y reducción de la pobreza frente a los niveles de la pandemia, la informalidad laboral continúa siendo uno de los problemas estructurales del país.

La generación de empleo formal, el fortalecimiento empresarial y la reducción de desigualdades regionales serán algunos de los objetivos centrales para la próxima gestión.

Salud y pensiones, dos áreas sensibles

En salud, el sistema mantiene una cobertura superior al 98% de la población, pero enfrenta desafíos vinculados al financiamiento, el aumento de costos médicos y el envejecimiento poblacional.

Otro punto clave será la implementación de la reforma pensional aprobada durante el gobierno anterior. La nueva administración deberá administrar la ampliación de la cobertura sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Educación y desarrollo tecnológico

El sector educativo también será una prioridad. Si bien el gobierno saliente destacó la ampliación de la gratuidad en la educación superior pública y un presupuesto histórico para el área, persisten problemas vinculados con calidad educativa, infraestructura, cobertura rural, formación docente e innovación.

El desafío será transformar la educación en una herramienta para mejorar la productividad y la competitividad del país.

Seguridad, energía y política exterior

En seguridad, la nueva administración deberá enfrentar la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y problemas de control territorial. El fortalecimiento de la justicia, la inteligencia y la seguridad ciudadana serán ejes centrales.

En materia energética, el desafío estará en combinar la transición hacia nuevas fuentes con la seguridad energética y la competitividad económica.

A nivel internacional, Colombia deberá fortalecer sus vínculos comerciales y diplomáticos, gestionar los efectos de la migración regional y atraer inversiones para impulsar el crecimiento.

El inicio de la gestión de Abelardo de la Espriella estará marcado por la necesidad de transformar los desafíos pendientes en políticas de largo plazo y recuperar la confianza institucional en un escenario político atravesado por fuertes divisiones.