Abogado sanjuanino fue sobreseído tras una denuncia por abuso sexual

El abogado sanjuanino Daniel Jaime fue sobreseído este lunes en la causa en la que había sido denunciado por presunto abuso sexual por Matilde Inés Facchinetti Jordá, esposa de un colega suyo. La resolución se conoció durante una audiencia judicial que puso fin al proceso penal iniciado a partir de la presentación realizada por la mujer.

Después de la audiencia, Jaime expresó su malestar por lo ocurrido y cuestionó la utilización de las herramientas de protección destinadas a las mujeres cuando, según sostuvo, son empleadas de manera falsa.

"Es lamentable que se utilicen estos mecanismos de denuncia, que son muy necesarios para las mujeres, para hacerlo de manera falsa y tratar de ensuciar mi nombre", manifestó el abogado.

Además, Jaime planteó que, a su entender, la denuncia estaría relacionada con otra causa judicial en la que interviene profesionalmente como defensor de una de las partes. El letrado considera que su actuación en ese expediente podría estar vinculada con la presentación que terminó llevándolo a enfrentar una investigación por abuso sexual.

Durante el proceso, el profesional estuvo representado por la abogada Adriana Cristina Cabrera de Pandiella.

La causa había tomado estado público en diciembre de 2025, cuando se realizó la audiencia de formalización de la investigación en su contra. En aquella oportunidad, Jaime quedó imputado por el delito de abuso sexual simple y se habilitó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación. El abogado había rechazado los hechos que le atribuían.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante aquella audiencia, el episodio habría ocurrido en junio de 2025, cuando Jaime se presentó en el domicilio de Facchinetti Jordá para hablar con su esposo, también abogado. La mujer sostuvo que, mientras buscaba papel y lapicera para anotar un número telefónico, el profesional se habría acercado por detrás y la habría tocado.

La presentación se concretó meses después, en noviembre de ese año, cuando la mujer le contó lo sucedido a su pareja.

Con el sobreseimiento dispuesto este lunes, el abogado obtuvo una resolución favorable en el expediente en el que había sido investigado a partir de la denuncia de Facchinetti Jordá.