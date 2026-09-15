Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocaron a una conferencia de prensa para este martes, en la que anunciarán novedades consideradas "muy positivas" respecto a la presentación efectuada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revertir la inhabilitación que le impide ser candidata.

La estrategia de la exmandataria en el fuero internacional quedó formalmente integrada por el ex juez del Supremo Tribunal de España, Javier Borrego, y el abogado brasileño especialista en lawfare, Rafael Valim (ex letrado de Luiz Inácio Lula da Silva), quienes se sumaron al equipo legal que encabeza el penalista Carlos Beraldi.

Los defensores proyectan que en el mes de octubre el organismo internacional podría expedirse con una medida cautelar o recomendación favorable que admita el reclamo impulsado contra la prohibición de su postulación.

Litigio internacional vs. jurisprudencia local

Pese a la expectativa generada en el entorno de la exjefa de Estado, fuentes de los tribunales argentinos ratificaron que un pronunciamiento del Comité de la ONU carece de validez legal en el fuero doméstico.

En ese sentido, en la Justicia recuerdan la existencia de doctrina consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechaza que los tribunales u organismos internacionales funcionen como una cuarta instancia capaz de revocar fallos locales.

Operativo político

Ante el límite judicial interno, la apuesta del sector es estrictamente política: el kirchnerismo busca utilizar el eventual guiño de la ONU como plataforma para lanzar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner el próximo 17 de octubre, en el marco del Día de la Lealtad Peronista.

Esta movida apunta a posicionar a la expresidenta en el armado electoral hacia 2027 y ejercer presión directa sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Según revelaciones del podcast A Sangre Fría de LPO, desde el Instituto Patria y diversos sectores del peronismo se articulan negociaciones para conformar un frente común que enfrente la proyección política del mandatario bonaerense.

En el plano personal, fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que mantiene una rutina diaria de entrenamiento físico y está plenamente involucrada en las discusiones partidarias. Aunque la Justicia le impone un régimen restringido de visitas —con un tope de seis personas por semana ajenas a su núcleo familiar o cuerpo técnico—, agota ese cupo en reuniones políticas estratégicas.

Para sortear las limitaciones de visitas, Cristina Kirchner incluyó formalmente al senador Eduardo "Wado" de Pedro dentro de su nómina de abogados defensores, lo que le permite mantener contactos frecuentes para diagramar la arquitectura electoral de 2027. De Pedro figura en la nómina de anotados para la disputa presidencial junto al exministro Sergio Massa y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En los encuentros en que se analizan estudios de opinión pública, la expresidenta suele restarle centralidad a las encuestas y focaliza su diagnóstico en la coyuntura económica. Su visión política sostiene que la eventual derrota de la gestión de Javier Milei no estará determinada por las métricas de aprobación, sino por el impacto directo de las variables económicas en la población.

Fuente: LPO.