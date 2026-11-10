Con el objetivo de capacitar y vincular a los profesionales que trabajan en el sector, el Foro de Abogados de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCESJ) organizan las Jornadas Preparatorias del 1er Congreso Binacional de Derecho, Economía y Sostenibilidad Minera. La actividad se desarrollará en dos encuentros: el jueves 12 de noviembre, desde las 18 horas, en la sede del Foro de Abogados; y el viernes 13 en el Consejo de Ciencias Económicas. La inscripción general tiene un valor de 10.000 pesos (con descuento para matriculados) e incluye certificado.

De la Ley de Proveedores a la contabilidad minera

El primer encuentro, el 12 de noviembre, estará a cargo del Lic. Iván Grgic y el Dr. Federico Norte, ambos profesionales que trabajan en Glencore (la operadora de la mina El Pachón), quienes abordarán la Ley de Proveedores Mineros, la norma que regula cómo las mineras contratan a las empresas locales. "Es un tema que los profesionales nos hablan constantemente, nos piden. Quieren saber qué necesitan, si se encuadran, cómo poder obviar algún requisito o subsanarlo si les falta", detalló la Dra. Cirica, referente del Instituto de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados.

La jornada del 13 de noviembre, en tanto, contará con otros disertantes referentes del sector. Cristian González disertará sobre tecnología; Rosario Ahumada sobre contabilidad en la minería; y se sumará un abogado que ejerce en Australia para abordar los aspectos jurídicos. Facundo Cereceda, integrante de la comisión de minería del CPCESJ, anticipó que Grgic "va a hablar de la situación en particular dentro de una operadora".

El camino hacia el Congreso Binacional de 2027

Estas jornadas son la antesala del 1er Congreso Binacional de Derecho, Economía y Sostenibilidad Minera, que se realizará en el primer semestre del año que viene (estimado para mayo). "La idea es capacitarnos, hacer networking, lo mismo que en la jornada, nada más que ya sea algo un poco más grande, con certificados, más armado y con especialistas de fuera de la provincia y del país", explicó Cereceda. Y cerró con expectativa: "Ahora van a ser jornadas de dos horas por día y después networking, el que quiera se queda, el que no, no, pero bueno, es algo más descontracturado ahora".

El objetivo central de ambos encuentros, según coincidieron los organizadores, es achicar la brecha técnica. "El principal objetivo de ambos es ayudar a los colegas a que se capaciten, a ayudarlos en los temas en los que están un poco más nulos, con capacitaciones gratuitas o de bajo costo. Tratamos de traerles disertantes que están en el tema, con temas actualizados que nos están pidiendo", señaló Cirica.

La unión de los profesionales y el auge del empleo

La alianza entre el Foro y el Consejo nació a partir de la creación de la comisión de minería dentro del CPCESJ. "Esta actividad se da en el marco de una alianza estratégica que estamos haciendo todos los profesionales que trabajamos en minería. Creemos que la unión hace la fuerza", explicó Cereceda, y sumó: "Nosotros hemos aportado esa comisión desde el Foro desde el día uno. Participamos desde que se creó y trabajamos todas las jornadas juntos", completó Cirica.

Para los organizadores, esta sinergia responde a un cambio de época en la profesión y al impacto económico de la minería en San Juan. "Hoy en día la actividad que mejor le está yendo económicamente acá en San Juan es la minera. Todos los cañones de los jóvenes están apuntando a la minería, te podría decir que el 70% de los pibes apuntan a ese lado. Es para todo tipo de profesional", afirmó Cereceda.

En esa línea, Cirica remarcó la necesidad de dejar atrás el trabajo individual: "Todos nos hemos acostumbrado a trabajar individualmente, pero ahora estamos entendiendo y aprovechando este tiempo en poder relacionarnos, vincularnos y trabajar juntos, porque no hay otra manera".