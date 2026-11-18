Este jueves 19 de noviembre, (de 19 hs. a 21 hs.) el programa "Rawson en Comunidad" visitará Villa Lerga con un operativo integral de servicios municipales, asesoramiento laboral, economía social y actividades recreativas para toda la familia.

La jornada, impulsada por la gestión del intendente Carlos Munisaga, se desarrollará en la plaza ubicada en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y José Sarmiento, e incluirá además una instancia del certamen artístico Talento Rawsino 2027.

En el marco de su edición Primavera–Verano, la iniciativa busca fortalecer la presencia territorial del municipio y reunir diversas áreas de atención en un mismo punto para que los vecinos puedan resolver gestiones sin trasladarse hasta las dependencias centrales.

En el sector Atención al Vecino, se brindará asesoramiento sobre trámites municipales, orientación a instituciones y capacitación sobre el uso de LITO, el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson que permite realizar consultas y gestiones de manera digital.

El abordaje laboral y educativo estará concentrado en el espacio Oportunidades, donde la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex informarán sobre cursos disponibles, herramientas de inserción laboral y apoyo para emprendedores.

En paralelo, el área Estamos para Vos ofrecerá propuestas de salud comunitaria, deporte y acompañamiento familiar, mientras que los programas Punto Ahorro y Yogurt Social acercarán productos de consumo cotidiano a precios accesibles para respaldar la economía doméstica.

Por su parte, el módulo Tu Barrio, Mejor contará con equipos de Servicios Públicos y Control de Vectores para recibir pedidos o reclamos sobre el mantenimiento de espacios públicos y realizar tareas de concientización preventiva contra el dengue y el Chagas, con recomendaciones prácticas para evitar la proliferación de insectos transmisores.

La tarde se completará con talleres creativos, actividades destinadas especialmente a mujeres y clases abiertas de zumba y folklore.

Uno de los mayores atractivos de la jornada será la continuidad de Talento Rawsino 2027, el concurso gratuito destinado a mayores de 18 años con residencia en el departamento que busca proyectar artistas locales de forma individual o grupal en disciplinas como canto y música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor.

Tras las instancias clasificatorias en plazas y espacios públicos durante los operativos barriales, los seleccionados pasarán a las semifinales en el Teatro Oscar Kümmel, donde se definirán los seis finalistas que competirán en la gran final de las Peñitas Medaneras.

Allí se entregarán premios económicos a los tres primeros puestos: el ganador actuará en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y tercer lugar se presentarán en escenarios alternativos. Quienes deseen inscribirse o consultar las bases y condiciones pueden hacerlo a través del sitio oficial municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027.