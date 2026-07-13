AbraSilver Resource Corp. obtuvo nuevos resultados de perforación en el proyecto Diablillos, en Salta, que confirman la continuidad de la mineralización de plata y oro en el sector Oculto West, una de las áreas con mayor potencial de crecimiento del yacimiento.

El resultado más destacado provino del pozo DDH 26-083, que interceptó 109 metros con leyes promedio de 221 gramos por tonelada de plata y 0,72 gramos por tonelada de oro. Dentro de ese intervalo, la compañía identificó un tramo de 14 metros con una ley de 580 gramos por tonelada de plata, considerado uno de los sectores de mayor enriquecimiento registrados en la campaña.

Los nuevos sondeos demuestran que la mineralización se extiende hacia el oeste del depósito Oculto, donde permanece abierta tanto lateralmente como en profundidad, según informó la compañía. Este comportamiento refuerza el potencial para incrementar los recursos minerales a medida que avance la exploración.

Los trabajos forman parte de un programa de perforación de expansión destinado a evaluar áreas que quedaron fuera de las estimaciones de recursos anteriores y que muestran características geológicas similares a las del depósito principal. Además del contenido de plata, los sondeos también registraron valores consistentes de oro, confirmando el carácter polimetálico del sistema mineralizado.

El proyecto Diablillos, localizado en la Puna salteña, es considerado uno de los desarrollos de plata y oro más avanzados del país. En los últimos años, la empresa actualizó en varias oportunidades su estimación de recursos y continúa ejecutando campañas de exploración orientadas a ampliar la base mineral.

Los nuevos resultados serán incorporados en las próximas actualizaciones del modelo geológico y podrían tener impacto en futuras estimaciones de recursos y en la planificación del desarrollo del proyecto.