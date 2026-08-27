El Poder Judicial de San Juan abrirá una nueva convocatoria para quienes aspiren a formar parte de su planta permanente. El concurso estará destinado a cubrir cargos de personal administrativo y técnico y tendrá cinco instancias eliminatorias antes de conformar el listado de aspirantes.

Según informó el organismo, las inscripciones estarán habilitadas desde el martes 1 hasta el viernes 4 de septiembre. El trámite se realizará exclusivamente de manera online a través de la página institucional del Poder Judicial de San Juan.

Un dato que deberán tener en cuenta los interesados es que el formulario de inscripción solo podrá completarse desde una computadora. Es decir, no estará habilitado el acceso mediante teléfonos celulares u otros dispositivos móviles.

Toda la información vinculada al proceso, junto con el formulario correspondiente, estará disponible en el sitio oficial del Poder Judicial.

Cómo serán las cinco etapas del concurso

El proceso de selección estará compuesto por cinco etapas consecutivas y eliminatorias. Esto significa que únicamente quienes aprueben una instancia podrán avanzar a la siguiente.

La primera evaluación será de dactilografía y quienes la superen pasarán a una prueba de corrección ortográfica. Los postulantes que aprueben ambas instancias quedarán habilitados para realizar un curso virtual obligatorio a través de la plataforma de la Escuela Judicial.

Según explicó Adriana García Nieto, la plataforma permanecerá habilitada durante un período de entre siete y ocho días. Durante ese plazo, los participantes tendrán acceso a nueve módulos, con clases dictadas por docentes de la Escuela Judicial.

El curso será asincrónico, por lo que cada aspirante podrá ingresar a las clases en el momento que desee y repetirlas las veces que considere necesarias mientras la plataforma permanezca habilitada.

Además, algunos módulos contarán con cuestionarios de entrenamiento que deberán completarse para poder avanzar. Estos ejercicios tendrán la misma modalidad que posteriormente se utilizará en la cuarta etapa, correspondiente al examen de contenido teórico.

El temario incluirá contenidos vinculados con Derecho Constitucional, Civil, Laboral, de Familia y Penal, además de la Ley Orgánica de Tribunales, la organización del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y mediación, entre otras áreas relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la Justicia.

Quienes completen satisfactoriamente el curso podrán rendir el examen de contenido teórico, que constituye la cuarta instancia. Finalmente, aquellos que lo aprueben pasarán a una entrevista personal de asistencia obligatoria.

García Nieto aclaró que esta última instancia no será un nuevo examen de conocimientos, aunque presentarse será indispensable para continuar dentro del concurso. “Quien no asista a la entrevista queda también eliminado del listado”, señaló.

Por primera vez habrá dos sedes

Una de las principales novedades del concurso 2026 será la habilitación de dos lugares para rendir las evaluaciones.

Los aspirantes correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial rendirán en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur.

En tanto, quienes aspiren a ingresar por la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a Jáchal e Iglesia, podrán realizar las evaluaciones en la ciudad de San José de Jáchal. Para anotarse en esta sede deberán contar con domicilio en alguno de esos dos departamentos.

Cada aspirante podrá inscribirse para rendir en una sola de las dos circunscripciones judiciales.

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, había anticipado que el nuevo concurso incorporaría modificaciones respecto de procesos anteriores debido a los cambios experimentados en el funcionamiento del Poder Judicial.