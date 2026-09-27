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Abrieron el Merendero San Benito para acompañar a niños de Alto Calingasta

La iniciativa busca acompañar a niños y familias de Alto Calingasta y necesita donaciones para continuar brindando la merienda.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Ropa, calzado, golosinas y leche son algunos de los elementos que pueden donarse para colaborar con el Merendero San Benito.

A través de una asociación civil, abrió sus puertas el nuevo Merendero San Benito en Alto Calingasta, un espacio pensado para acompañar a los niños y las familias de la localidad. El lugar busca brindar una merienda, contención y momentos de encuentro para quienes concurran.

El proyecto nace con el compromiso y la esperanza de construir un lugar donde cada niño pueda sentirse acompañado. La propuesta también contempla compartir, jugar y disfrutar junto a otros.

Una iniciativa comunitaria

Desde el Merendero San Benito agradecieron profundamente a todas las personas que hicieron posible este comienzo. También destacaron a quienes colaboraron, acompañaron y confiaron en la iniciativa.

“Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a seguir construyendo”, expresaron desde el espacio. La intención es que la comunidad pueda conocer y acompañar el nuevo merendero de Alto Calingasta.

Cómo colaborar

El Merendero San Benito invitó a la comunidad a colaborar para poder continuar brindando la merienda. Entre los elementos que se necesitan se encuentran ropa, calzado, golosinas y leche.

Desde la iniciativa remarcaron que todo suma para poder llegar a esta localidad de Alto Calingasta. Las donaciones permitirán seguir sosteniendo este espacio destinado a los niños y las familias.

Un lugar de encuentro y esperanza

La propuesta busca convertirse en un espacio de encuentro, solidaridad y esperanza para los niños de Alto Calingasta. El objetivo es generar nuevas oportunidades y compartir momentos junto a la comunidad.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2643196215 y 2646250130. Desde el Merendero San Benito invitaron a acompañar esta iniciativa porque, según expresaron, trabajando juntos es posible llevar una sonrisa a los niños.

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